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鄭寶清逆風問「保一人或保民進黨？」　獻策切割林智堅被轟到刪文

▲▼鄭寶清逆風問「保一人或保民進黨？」　獻策切割林智堅被轟到刪文。（圖／翻攝自臉書）

▲鄭寶清逆風獻策「保住民進黨」，引發綠營支持者反彈。（圖／翻攝自臉書／鄭寶清）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅捲入論文抄襲疑雲，9日被台大認定抄襲且情節嚴重，建議撤銷碩士學位。對此，民進黨前立委鄭寶清發文表態「我希望，論文不是抄的」，還附上一張圖卡「保住一個人？還是保住民進黨？」並在後者打勾。不過，鄭疑似受到一些壓力，又遭綠營支持者砲轟，目前已將文章刪除。

林智堅下午開記者會喊冤，稱遭台大「突襲」。不久後，鄭寶清也在臉書發文，「我希望，論文不是抄的。我希望，球員們沒有受傷。我也希望，信介仙如果知道，不要太難過。」

鄭寶清在文中指出，「我相信，今年年底民眾的選擇，是決定『品格、誠信、勇氣』的台灣價值是否堅守的關鍵時刻。我相信桃園，會再一次成為台灣民主的桃花源！我是鄭寶清。」

文中可見一張圖卡，上面有2個選項，一個是「保住一個人」，另一個則是「保住民進黨」。不過，鄭寶清在圖卡上勾選了後者，並署名「黨員鄭寶清」。

文章一出，短短半小時就吸引上千人按讚，同時被轉發到各大綠營社團。許多民進黨支持者頗為不滿，紛紛痛批鄭寶清「背骨」，揚言出征洗版。或許是受到各方壓力，這篇文章很快被刪除，但仍被網友備份，讓資深媒體人黃揚明不禁感慨「寶清兄，終究還是不敵黨內壓力，將這篇文章刪文了」。

▼鄭寶清臉書全文。（圖／翻攝自臉書／鄭寶清）

▲▼鄭寶清逆風問「保一人或保民進黨？」　獻策切割林智堅被轟到刪文。（圖／翻攝自臉書）

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