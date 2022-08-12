林智堅退選！鄭運鵬代打　桃園藍營批：是非不分無視民意

▲桃園藍營批鄭運鵬以黨命是從，是非不分，無視民意。（圖／市議會國民黨團提供）



記者楊淑媛／桃園報導

針對民進黨「換堅」，桃園市議會國民黨團12日表示，此舉已證實林智堅論文抄襲嚴重影響選情，民進黨識人不明，徵召沒有誠信、品格的參選人，臨陣換將，找來力挺林智堅的立委鄭運鵬代打，桃園市民無法接受。國民黨團並呼籲，總統蔡英文、市長鄭文燦以及林智堅等人，應公開向桃園人道歉！

市議會國民黨團總召徐其萬指出，林智堅在一個多月前，發生論文抄襲事件，立委鄭運鵬始終出面護航、力挺，指稱是對手抹黑，現今台大認定林智堅論文抄襲嚴重，並撤銷其學位，林智堅才在多天後，因選情受到嚴重影響，宣布退選。

徐其萬說，接棒林智堅參選桃園市長的立委鄭運鵬，在這一個月來，不斷為林智堅護航，等於認同在人品和誠信都出現問題的林智堅，為了選戰毫無是非，何況桃園是六都之一，選出的市長要有誠信、有人品，桃園市民無法接受為了選戰毫無是非，代打的鄭運鵬。

徐玉樹、梁為超、詹江村、舒翠玲、黃婉如、周玉琴、涂權吉等市議員相繼指出，鄭運鵬就是要桃園人吃萊豬的立委，擔任立委8年很少看到他在地方服務，只看到經常為黨辨護，是一名唯黨命是從，是非不分，無視民意的地方民代，呼籲桃園人要認清楚。