鄭運鵬接棒林智堅　王鴻薇提三點聲明痛批「最沒資格的就是他！」

▲台北市議員王鴻薇 。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅因論文門爭議，12日召開記者會宣布退選，將換立委鄭運鵬參選。對此，台北市議員王鴻薇痛批，民進黨為了要替選舉止血，讓鄭運鵬替代林智堅選桃園市長，「我們必須要講，在這一路學術醜聞上，目前最沒資格來替代林參選桃園市長的就是鄭運鵬。」

王鴻薇表示，曾多次為林智堅論文辯護的競選總幹事鄭運鵬，是民進黨所有立委中唯一始終站在林智堅身旁的發言人，「如今在這一場學術倫理的醜聞之中，鄭運鵬還好意思來代替林智堅出來選舉？難道他是林智堅的代理人嗎？」

王鴻薇狠酸，「民進黨到底要低估台灣人民智商到何種程度？鄭運鵬是一個是非不分，連抄襲、違反學術倫理、道德底線都搞不清楚的政治人物，憑什麼來選桃園市長？難道未來的桃園市長，民進黨想派一個林智堅的代理人參選嗎？」

針對民進黨桃園市長參選人林智堅宣布退選一事，王鴻薇痛批，讓林智堅退選是應該的，但是所有人都有機會、也有資格代替林智堅參選，「最沒資格的就是鄭運鵬！」隨後她也發布以下三點聲明，包括：

第一、林智堅退選雖然大快人心，但也看到民進黨主席蔡英文為了選舉蒙蔽道德良知、低估台灣人民智慧，在看到了民調中民意反噬，才為了選舉止血。但是這一場學術醜聞，民進黨主席蔡英文應該公開向社會大眾道歉，也要以總統之尊向台大道歉；另外，一路包庇林智堅的桃園市長鄭文燦也應退出政壇，「我想請問鄭文燦，你還有臉繼續在政壇活動？」

第二、截至目前，王鴻薇已向教育部及台大檢舉其指導教授陳明通違反學術倫理，在這場學術倫理被掏空、學術詐欺醜聞裡，請陳明通自行請辭國安局長一職，並靜候調查，讓教育部與台大給社會大眾一個公開交代。

第三、林智堅中華大學論文涉及侵害竹科管理局智慧財產權，但目前為止竹科管理局還在裝睡、裝傻，自己將繼續追究相關官員是否瀆職，也要讓林智堅在侵害國家智慧財產權部分給交代，「所以未來我還是會緊盯且不排除告發涉及瀆職之相關官員。」