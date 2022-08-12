民進黨斷腕「林智堅退選」！張善政4點回應　點名還有2人該道歉

▲張善政回應林智堅退選。（圖／攝影中心攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市長參選人林智堅受到論文案延燒影響，今(12日)主動宣布退選，改由民進黨立委鄭運鵬接棒參戰。對此，國民黨籍桃園市長候選人張善政稍早做出4點回應，認為除了林智堅以外，總統蔡英文、桃園市長鄭文燦也應該向桃園市民、全國民眾道歉。

張善政對於林智堅退選做出4點回應：

一、除了林智堅外，蔡英文、鄭文燦必須對桃園所有市民、全國民眾道歉，「今天他們的說法是，『林智堅退選，讓選舉回到正軌。』但什麼是正軌？這次選舉，候選人該有的誠信已經被破壞，學術、教育的體制、誠信的價值也被破壞，這樣還有什麼正軌？民進黨這樣的說法只是想要從論文事件脫身，一廂情願！」

二、國安局局長陳明通，在論文事件中一路袒護他的學生林智堅，放著國安局長的事情沒做，有失職守，必須辭職下台。

三、要接棒林智堅參選桃園市長的鄭運鵬委員，也是一路袒護林智堅、幫忙開記者會，替他說話的時間，甚至比林智堅親自說話的時間還更久，「我們覺得他不適任桃園市長候選人，市民不能再接受一個沒有誠信的候選人。」

四、對於民進黨內的朋友，高嘉瑜、王世堅、鄭寶清能在黨內，不畏懼黨內壓力、不畏懼蔡英文威權，仗義執言，對他們敬佩。

現場媒體提問，林智堅因論文抄襲案重創選情，最新民調顯示掉了10.9%，民進黨因此才決定壯士斷腕，張善政有何看法？對此，張則認為，民調高高低低一直在變化，「重點是誠信，誠信沒有了，民調差多少%都沒有用，誠信破產的時候，就該退選。」張善政也強調，關於自己，將會持續一步一腳印往前走，思考什麼政策對市民受用，會一直向前、一直走到勝選為止。