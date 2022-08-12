高虹安逐桌敬茶！開罰最低金額3千元　4人同場巡桌全都要罰

記者陳凱力／新竹報導

新竹市長參選人高虹安日前被民眾直擊，疫情期間逐桌敬茶，經新竹市衛生局面談並蒐集相關物證確認案件屬實，今(12日)依據衛生福利部111年7月26日公告修正「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫措施裁罰規定」，違反傳染病防治法第37條開罰新台幣3000元。據了解，同場一共有4人被處罰款。

▲▼高虹安(左3)與許明財(左2)、許登淇(左4)、王姓前市府官員一起逐桌敬茶遭到網友爆料。（圖／翻攝新竹市爆料公社）

高虹安日前與前新竹市長許明財、許明財之子許登淇以及一名男性在餐會上舉杯逐桌敬茶。事後相關影片被發上臉書社團，而高虹安也坦然表示「防疫雖逐漸解封，但規定就應遵守，當時我沒有注意到防疫措施，確有疏失，願接受衛生局依規定處罰」。

新竹市衛生局今(12)日表示，接獲投訴指高虹安、許明財等人違反禁止逐桌敬酒、敬茶之規定，經新竹市衛生局面談並蒐集相關物證後，確認案件屬實，今(12日)依據衛生福利部111年7月26日公告修正「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫措施裁罰規定」，違反傳染病防治法第37條第1項第6款，依同法第70條第1項規定處辦，開罰新台幣3000元。

據了解，此次開罰的除了高虹安、許明財、許明財之子許登淇，以及一名曾擔任許明財市長任內的王姓局處首長。市府表示，目前公文流程已經跑完，裁處書今日將以掛號信寄出。

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