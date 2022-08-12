　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／林智堅退選轉折關鍵曝！　論文恐遭「雙殺」火速設下防火線

▲桃園市長參選人林智堅論文抄襲事件延燒。（資料照／記者林敬旻攝）

▲桃園市長參選人林智堅因論文事件退選。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和、陳家祥／台北報導

深陷論文風波的民進黨桃園市長林智堅12日中午入總統官邸參與選對會後，下午在民進黨秘書長林錫耀陪同下宣布「退出桃園市長選戰」，民進黨改由立委鄭運鵬披掛上陣。

對於林智堅論文風波，本來各界評估台灣大學9月才可能公布審查結果，但近日突然召開記者會宣布，撤銷林智堅台大碩士學位，這也被民進黨陣營認為，台大藍營色彩鮮明，且是突襲式讓林智堅一刀斃命；因此，在接下來處理論文案上，綠營方面考量，如果中華大學論文也被認定抄襲，論文遭到「雙殺」的話，影響層面會太大，甚至可能擴及其他縣市選情。

據悉，綠營本來評估中華大學的論文如果在林智堅前往陳述說明、提供相關證據之下可以順利過關的話，可以反過來針對台大論文案，要求前往陳述、持續提供證據，以維護其個人清白，並且藉此證明台大確實染有藍營色彩，將此一議題打回藍綠對決的態勢。

不過，林智堅近日前往中華大學學倫會說明時，狀況並不樂觀。據地方人士表示，外界一直以為中華大學相較於台大，綠營色彩大於藍營，實則不然，該校10日下午約詢林智堅、指導老師賀力行、以及竹科管理局委託案主持人李友錚、王明郎教授後，校方就已經在準備記者會作業，勘查音響設備。

林智堅在11日晚間到電視台接受訪問時，對於中華大學的論文也透露出「情況不樂觀」的端倪，不少發言都針對審查委員而來，直指委員不願揭露身份、跳針問答，甚至還脫稿指論文寫錯而非針對抄襲做調查，明確展現出他對中華大學學倫會的態度。

事實上，早在前天深夜，林智堅就多次取消公開行程，當時就傳出林智堅萌生退意，雖然沒有當面向兼任黨主席的總統蔡英文說明，但初步多透過幕僚傳達想法，而層峰也一直未同意退選看法，認為應該透過選對會正式討論後再來決定。

據了解，中華大學在11日晚間傳出該校最快可能會在12日就召開記者會說明，且結果可能對林智堅「不有利」。對此，林智堅12日上午率先在立委鄭運鵬陪同下，拜訪自己的「前長官」立院黨團總召柯建銘，在當面說明想法，並徵得同意後，中午則赴總統官邸參與選對會。

蔡英文在上午11時40分左右結束府內工作，才回到官邸與會，會議歷經約1個多小時，林智堅在會中明確表達退選的態度，關鍵在於認為國民黨陣營就他個人的論文事件窮追猛打，讓這次選戰已經明顯失焦，各縣市參選人提出的政見都很難被民眾看見，也不能理性討論對城市的擘畫，認為站在民進黨大局角度，此一事件必須明確切割開來，避免外溢效應影響其他縣市參選人選情。

對於林智堅的下一步，他也在會中明確表達，他會持續捍衛自己論文的清白，這樣才可以讓選舉回歸到正軌；至於接棒人選，選對會成員都同意由立委鄭運鵬披掛上陣，大家認為他是桃園最資深立委、過去也一直黨內推崇可能的桃園市長人選，以目前態勢，是能最快無縫接軌的人選，最終蔡英文也接受大家討論所達成的共識。

▲林智堅論文抄襲風波退選桃園，立委鄭運鵬回應。（圖／記者林敬旻攝）

▲林智堅論文抄襲風波退選桃園，改由立委鄭運鵬披掛上陣。（圖／記者林敬旻攝）

►BRUNO電烤盤超殺價！高顏值＋多功能端上桌就贏了

ET快訊
史上最大容量iPhone 14 Pro要來了！　有2TB儲存
少子化海嘯　分發入學180個大學系組招生掛蛋
%Arabica台灣店排爆！要等4小時　改每人限購4杯
幕後／林智堅退選關鍵曝！　論文恐遭「雙殺」火速設下防火線
新竹「小時厚牛排」、「粥大福」遭砸店！　玻璃全碎潑紅漆
快訊／林智堅退選！　張善政提4點回應了
社會光明面新聞報導獎　ETtoday「全台城中城大追蹤」摘獎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高虹安逐桌敬茶！開罰最低金額3千元　4人同場巡桌全都要罰

鄭運鵬接棒林智堅　王鴻薇提三點聲明痛批「最沒資格的就是他！」

幕後／林智堅退選轉折關鍵曝！　論文恐遭「雙殺」火速設下防火線

林智堅退選！鄭運鵬代打　桃園藍營批：是非不分無視民意

民進黨斷腕「林智堅退選」！張善政4點回應　點名還有2人該道歉

接棒參戰桃園！鄭運鵬不懼選情「逆風」　要支持者把眼淚留到勝選

「咳嗽喉嚨痛」雲林縣長張麗善確診！　居家照護7天隔離中

林智堅退選燒到她　力挺論文清白！沈慧虹：堅定選到底

堅下鵬上！藍：蔡英文要向國人道歉　換共犯鄭運鵬「換湯不換藥」

快訊／鄭運鵬接受民進黨徵召參選桃園　「這是榮譽也是責任我會承擔」

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

妹子挑戰12kg超巨爌肉飯　42分鐘完食「成全台第一」

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

3歲妞T恤露香肩爸吃醋　喊：卡通裡公主都這樣穿

高虹安逐桌敬茶！開罰最低金額3千元　4人同場巡桌全都要罰

鄭運鵬接棒林智堅　王鴻薇提三點聲明痛批「最沒資格的就是他！」

幕後／林智堅退選轉折關鍵曝！　論文恐遭「雙殺」火速設下防火線

林智堅退選！鄭運鵬代打　桃園藍營批：是非不分無視民意

民進黨斷腕「林智堅退選」！張善政4點回應　點名還有2人該道歉

接棒參戰桃園！鄭運鵬不懼選情「逆風」　要支持者把眼淚留到勝選

「咳嗽喉嚨痛」雲林縣長張麗善確診！　居家照護7天隔離中

林智堅退選燒到她　力挺論文清白！沈慧虹：堅定選到底

堅下鵬上！藍：蔡英文要向國人道歉　換共犯鄭運鵬「換湯不換藥」

快訊／鄭運鵬接受民進黨徵召參選桃園　「這是榮譽也是責任我會承擔」

敗家男吸毒吸到妻離子傷　警腳踩手翻越2米圍牆逮10人

辦公室藏2710萬！中油最貪執行長首開庭　爆瘦10公斤判若兩人

太搶手？　府中5字頭預售案「限時段選戶」引熱議

中央化材錄取分數首勝台大地質　升學專家：選系有就業導向趨勢

小賈辣妻「惹火內衣大片」在家完成！　性感小麥肌＋零贅肉體態養眼

台船4艘自建船萬海得標　台船獲利估4百萬美元以上、萬海邁向全球第10大

野馬「水上漂」練功？神奇影片讓800萬人看傻...真相曝光

丁特再遭薛？《天堂W》紫卡遭回收…怒嗆：8／15沒復原我撕合約

胡偉良／中共軍演下的房市　從增加收入、把握時機著手

稻米品質競賽高雄147較吃「香」　關山稻米達人羅偉壽奪冠

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

快訊／林智堅傳退選　桃園市長改由鄭運鵬出戰

鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰神出征」要談論文門

媽媽哭、兒子說別選了！　林智堅首談家人狀況

快訊／林智堅傳「主動退選桃園市長」　

綠委被爆群組開砲林智堅　他還原全程

陳時中不夠挺堅挨轟　1身分尷尬了

林智堅退選？　競辦低調：尚未接獲訊息

獨／林智堅民調落後張善政10.9%　蔡英文快刀換堅幕後關鍵

快訊／民進黨臨時召開選對會 「換堅」恐成選項

快訊／抹黑因我而起　林智堅宣布退選

被嗆開除黨籍！　高嘉瑜正面開砲了

絕無抄襲　林智堅：願對質余正煌

快訊／林智堅宣布退選　下一步規劃曝光！

林智堅主張中華大學論文沒抄襲　遭指論文寫錯、學倫會還開超時

更多熱門

相關新聞

高虹安逐桌敬茶代價曝光　裁決書今寄出

高虹安逐桌敬茶代價曝光　裁決書今寄出

新竹市長參選人高虹安日前被民眾爆料「疫情期間，逐桌敬查敬酒」，經新竹市衛生局面談並蒐集相關物證確認案件屬實，今(12日)依據衛生福利部111年7月26日公告修正「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫措施裁罰規定」，違反傳染病防治法第37條開罰新台幣3000元。據了解，同場一共有4人被處罰款。

鄭運鵬接棒林智堅　王鴻薇提三點聲明痛批「最沒資格的就是他！」

鄭運鵬接棒林智堅　王鴻薇提三點聲明痛批「最沒資格的就是他！」

鄭運鵬參選桃園　桃園藍營：是非不分

鄭運鵬參選桃園　桃園藍營：是非不分

林智堅退選！　張善政4點回應

林智堅退選！　張善政4點回應

接棒參戰桃園！鄭運鵬不懼選情「逆風」　要支持者把眼淚留到勝選

接棒參戰桃園！鄭運鵬不懼選情「逆風」　要支持者把眼淚留到勝選

關鍵字：

林智堅民進黨2022九合一大選2022桃園市長鄭運鵬

讀者迴響

熱門新聞

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

去柬埔寨失聯2個月「舌頭被割30萬贖金付了」仍回不來

快訊／林智堅傳退選　桃園市長改由鄭運鵬出戰

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

35歲爸失業闖柬埔寨淘金！慘死異鄉獨留5歲兒

到柬埔寨0戰力！男「遭割腿凌遲」丟包街頭

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

柬埔寨妹妹視訊「卻沒穿褲」　眼神狂飄：被性侵

詭異風突然吹來一把傘　女胸口被刺穿身亡

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

台大生連署「重啟林智堅論文審查」　他抓包2字笑了

7天被硬上9次！網美飛柬埔寨「不成人形」

「這6生肖組合」不利婚姻！影響雙方財運且難長久

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面