幕後／林智堅退選轉折關鍵曝！　論文恐遭「雙殺」火速設下防火線

▲桃園市長參選人林智堅因論文事件退選。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和、陳家祥／台北報導

深陷論文風波的民進黨桃園市長林智堅12日中午入總統官邸參與選對會後，下午在民進黨秘書長林錫耀陪同下宣布「退出桃園市長選戰」，民進黨改由立委鄭運鵬披掛上陣。

對於林智堅論文風波，本來各界評估台灣大學9月才可能公布審查結果，但近日突然召開記者會宣布，撤銷林智堅台大碩士學位，這也被民進黨陣營認為，台大藍營色彩鮮明，且是突襲式讓林智堅一刀斃命；因此，在接下來處理論文案上，綠營方面考量，如果中華大學論文也被認定抄襲，論文遭到「雙殺」的話，影響層面會太大，甚至可能擴及其他縣市選情。

據悉，綠營本來評估中華大學的論文如果在林智堅前往陳述說明、提供相關證據之下可以順利過關的話，可以反過來針對台大論文案，要求前往陳述、持續提供證據，以維護其個人清白，並且藉此證明台大確實染有藍營色彩，將此一議題打回藍綠對決的態勢。

不過，林智堅近日前往中華大學學倫會說明時，狀況並不樂觀。據地方人士表示，外界一直以為中華大學相較於台大，綠營色彩大於藍營，實則不然，該校10日下午約詢林智堅、指導老師賀力行、以及竹科管理局委託案主持人李友錚、王明郎教授後，校方就已經在準備記者會作業，勘查音響設備。

林智堅在11日晚間到電視台接受訪問時，對於中華大學的論文也透露出「情況不樂觀」的端倪，不少發言都針對審查委員而來，直指委員不願揭露身份、跳針問答，甚至還脫稿指論文寫錯而非針對抄襲做調查，明確展現出他對中華大學學倫會的態度。

事實上，早在前天深夜，林智堅就多次取消公開行程，當時就傳出林智堅萌生退意，雖然沒有當面向兼任黨主席的總統蔡英文說明，但初步多透過幕僚傳達想法，而層峰也一直未同意退選看法，認為應該透過選對會正式討論後再來決定。

據了解，中華大學在11日晚間傳出該校最快可能會在12日就召開記者會說明，且結果可能對林智堅「不有利」。對此，林智堅12日上午率先在立委鄭運鵬陪同下，拜訪自己的「前長官」立院黨團總召柯建銘，在當面說明想法，並徵得同意後，中午則赴總統官邸參與選對會。

蔡英文在上午11時40分左右結束府內工作，才回到官邸與會，會議歷經約1個多小時，林智堅在會中明確表達退選的態度，關鍵在於認為國民黨陣營就他個人的論文事件窮追猛打，讓這次選戰已經明顯失焦，各縣市參選人提出的政見都很難被民眾看見，也不能理性討論對城市的擘畫，認為站在民進黨大局角度，此一事件必須明確切割開來，避免外溢效應影響其他縣市參選人選情。

對於林智堅的下一步，他也在會中明確表達，他會持續捍衛自己論文的清白，這樣才可以讓選舉回歸到正軌；至於接棒人選，選對會成員都同意由立委鄭運鵬披掛上陣，大家認為他是桃園最資深立委、過去也一直黨內推崇可能的桃園市長人選，以目前態勢，是能最快無縫接軌的人選，最終蔡英文也接受大家討論所達成的共識。

▲林智堅論文抄襲風波退選桃園，改由立委鄭運鵬披掛上陣。（圖／記者林敬旻攝）