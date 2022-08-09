論文門吵1個月了！網紅激讚「最佩服余正煌」　霸氣逆襲全曝光

▲桃園市長參選人林智堅。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「林智堅論文抄襲案」今（9）日公布審定結果，認定林智堅屬於抄襲且情節嚴重，建議撤銷碩士學位，並經教務處核定。知名網紅、部落客「我是小生」對此發表看法，他直言在此次事件中，最佩服的就是余正煌。

「我是小生」稍早在臉書直言，「說真的，整個論文事件最欽佩的人就是余正煌，能夠頂住這種等級的壓力，堅持自己的價值做出說明，真的需要很大的道德勇氣。也恭喜台大守住最高學術殿堂的名聲。」

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對此，大票網友洗版附和，「一個人救了整個台大、整個學術倫理」、「余正煌真的超屌」、「希望他可以提早領完退休金，告死那堆死忠的」、「從今以後余正煌變成新一代的形容詞」、「真的！委任律師也值得尊敬」、「余超有勇氣，很佩服他」。

▲他直言，非常佩服余正煌。（圖／翻攝自臉書／我是小生）

時間拉回到7月27日，「論文門」關鍵人物余正煌發聲明，強調未有任何抄襲，且從沒看過林的論文，「也懶得去看！」隔天更委任律師曾威凱、張祐齊召開記者會，針對此事做出詳細說明。

當初，林智堅陣營強調，他們絕對是原創，而余的委任律師曾威凱則反擊道，「我只能說他的說法在政治上是原創，在學術上絕對不是，在學術上抄襲就是抄襲，我們昨天受訪的時候也一再強調，我想對於台灣的學術界是一個很大的污辱，抄襲這件事不是一個什麼重大的學術成就，花這麼大的社會資源、這麼多的媒體朋友來關注這件事。」

▲台大委員會認定林智堅抄襲，並撤銷林的碩士學位。（圖／記者黃國霖攝）

不僅如此，曾威凱更重話表示，「抄襲這件事，是一開始念研究所老師就告訴你，甚至也不用告訴你就必須知道的。你今天寫的東西不能是用抄的，這個應該念小學就該知道了吧？結果我們好像把這件事當成一個社會追求的價值是不抄襲，這實在太荒謬了。」

稍早，林智堅親上火線，在記者會上喊說「我覺得我非常無辜，我實在是一個受害者」，對於台大學倫會的說法難以接受，他是好心被雷劈，提供資料給余政煌，「我怎麼有需要抄襲他？民調是我提供的，如果沒有民調，他如何完成論文？」

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