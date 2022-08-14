罵里長案始末曝光！徐巧芯看聲明傻眼：陳時中自爆了

▲台北市內湖區港墘里里長魏景成（左）。（圖／蔣萬安辦公室提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市內湖區港墘里里長魏景城昨指陳時中提出的交通政策是「爛牛肉」，民進黨台北市參選人陳時中隨後在選舉行程中批評「批評要有腦筋與專業」，被解讀為批評里長「無腦」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯14日看了陳時中晚間的澄清新聞稿後直言，「原來陳時中不只是罵了無腦，還說是廉價的批評，共殺毀共殺毀！」

魏景城13日向國民黨台北市長參選人蔣萬安陳情，直指陳時中提出的交通政策是「爛牛肉」，因為陳時中從未到訪港墘里，「濱江街不是要經過松江路嗎？松江路現在已經塞死了不對嗎，所以他（陳時中）提這個根本不可行這都是爛牛肉。」

對此，陳時中13日於工程界後援會成立大會上回應，「另外一個候選人，說塔悠路出來接松江路，如果要提出批評，還是要對工程內容要有了解探討，若有進步的想法我都不反對，我們不要比人而在比做事情。另外雪山隧道明顯，如果當時因為困難沒做，現在還在九拐十八彎。所以一個政策，提出來，是要用腦筋，要有專業的幫助，要批評，也要有腦筋，也要專業的幫助，這樣才可以變成一個好的政策對話，事情才會進步。所以一個廉價的批評，共啥毀共啥毀，那就不是共一个建設性的，那對社會沒幫助，最後淪落做口水之戰。」

▲民進黨台北市參選人陳時中。（圖／記者李毓康攝）



此言論一出，經臉書粉專「韓黑父母不崩潰」發文稱「全台灣有史以來第一位還沒登記，就罵在地里長沒腦的市長參選人。」，進而引起網友議論。

陳時中競選辦公室也在晚間發出聲明，稱陳時中從未有過嗆里長的發言，並駁斥此為移花接木，將陳時中不同時段、不同主題的發言拼湊造假，請民眾切勿再繼續傳播。

「陳時中才沒有深夜打臉，這叫做深夜『自爆』」，徐巧芯查看澄清稿後直言，陳時中的新聞稿中坐實了不只罵里長無腦，還罵他批評廉價、公殺毀，根據陳的新聞稿內容指出，「原來陳時中不只是罵了無腦，還說是廉價的批評，共殺毀共殺毀！」

徐巧芯認為，里長當初說陳時中的規劃不可行，是爛牛肉，因此很明顯陳時中是在對此回應，陳時中敢罵人不敢道歉，還硬拗，真的是「粗暴言論，大可不必」，「里長說的真的很精準，陳時中罵人又不認，真的沒品。品字三個口，陳時中敗掉了萬華、內湖兩個口，最後一個行行好，留著好好吃飯吧！」