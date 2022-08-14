資深媒體人爆「林智堅沒親自抄襲」內幕：陳明通施壓余正煌

▲前新竹市長林智堅。（資料照／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨籍的前新竹市長林智堅因台大國發所論文被認定抄襲，最後宣布退出桃園市長選舉。對此，節目主持人「錢子」錢怡君爆料，林智堅真的沒有親自抄襲，因為論文是林的助理楊玲宜所寫，也曝光台大國發所指導教授、國安局長陳明通施壓的過程。

錢怡君14日在節目《董事長開講》表示，林智堅的抄襲事件快落幕，因此民進黨內部年輕一輩的人才願意透露來龍去脈讓她知道；她說，余正煌在事件爆發時，一個字都沒有說，主要原因是陳明通打電話給余正煌，「陳明通跟余說，你就不要講任何話，由我們來發言」。

錢怡君說，陳明通貴為國安局局長，余正煌只是一個小小的調查員，所以余忍了20幾天不發聲，期間卻被藍綠圍攻，最後終於忍不住，才擬了一個聲明先拿給陳明通看，被回絕不能發布之後，余才找時代力量背景的律師出面。

▲台大國發所指導教授、國安局長陳明通 。（圖／記者屠惠剛攝）



她透露，寫論文的人是林智堅的助理楊玲宜，楊玲宜這次還要出來選市議員，「市長沒時間去上課，代替他去抄筆記」，讓吳子嘉直呼「太離譜了吧！」

錢怡君說，林智堅的論文除了楊撰寫之外，還有另一個助理幫忙代寫，且陳明通寄給楊玲宜的信可以證明，甚至透露楊玲宜疑似有說過，「完蛋了，我論文寫不出來，我老闆畢不了業了」，

錢怡君感嘆，余正煌真的超倒楣，因為近日家中有喪事，還因此不能在訃聞上寫上自己的名字，擔心會被媒體圍堵，且過程中有很多民進黨的人警告他沒要選舉，為何要出來，「最可怕的是，民進黨內部有很多人知道余正煌是無辜的，可是他們要余不要講話，因為林智堅要選舉」，「我覺得很悲哀啦」。

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