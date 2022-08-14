ET專訪／「最美里長」陳紫渝曝最想嫁的條件！　親揭從政初衷

▲陳紫渝被封為「最美里長」，但她透露只想嫁給永福里。（圖／翻攝自陳紫渝臉書，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

年底九合一選舉倒數，近期新北市永和區永福里長參選人陳紫渝因爲亮麗外型、甜美笑容爆紅，被網友封為「最美里長」，甚至有不少粉絲到服務處打卡。她今（14日）晚間接受《ETtoday東森新媒體》專訪表示，對網友的稱讚是預料之外、受寵若驚，很感謝大家的支持，參選是一份承諾，她希望聚焦交通、里內活動等政見，並積極拜訪里民，爭取大家的認同，並透露說，「我只想嫁給永福里」。

陳紫渝今年23歲，1年前才從德明財經科技大學財金系畢業，曾擔任人壽理賠專員，父親陳昱庭是現任國民黨籍協和里長，母親唐媺琴曾於2018年以無黨籍參選永福里里長，但未如願當選。

陳紫渝在8月12日透過粉絲專頁貼出一張照片，歡迎鄉親來服務處喝茶聊天，未料引發熱議，短短一個晚上就「爆紅」，還被眾多網友封為「最美里長」，嚷嚷著要遷戶籍去永福里。她受訪時坦言，「有嚇到欸」，短短一個晚上就引發討論，真的是預料之外，從來沒有想過會這樣；記者追問可以提供幾張生活照片嗎？她自謙笑說，「我沒有很漂亮啦」，對網友的稱讚是受寵若驚。

陳紫渝談及，很感謝大家對於自己的支持，她從政的初衷就是為永福里服務，「我是吳銅坤婦產科診所出生的，這裡就是我長大的地方」，因為父親擔任協和里長，她也因此學到一些實務參與、會勘過程的知識，盼從不同角度切入鄰里的議題，例如針對里民最關心的交通議題，希望改善交通車流量多、巷弄號誌標示不清的問題，另外還有多多推廣「社區健康守護站」，舉辦講座課程，讓里內的長輩、幼童可以參與社區活動。

此外，由於曾在壽險公司實習、工作，陳紫渝說，她曾經擔任理賠專員，因此有實務上的經驗，可以提供給里民做諮詢，至於其他里政事務，若是有機會當選，也會認真地配合區公所的政策，「我對永福里就是一個承諾，希望把事情做好，沒有多想其他事情，網路的部分，就是很感謝大家的支持」。

至於有不少網友開玩笑說，希望當父親的「女婿候選人」，現在的感情狀態是否有機會？陳紫渝笑說，很謝謝大家，不過，「我只想嫁給永福里」。

陳紫渝表示，儘管她很年輕，也是首度參選里長，被質疑能力、經驗不足很正常，而她要讓大家看到自己的努力，因此她勤跑里內拜訪、全家動員、請親朋好友擔任「助選團」，未來規劃逐步提出政見及願景，爭取里民的認同，「希望大家給我一個機會！」