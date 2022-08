華春瑩遭國際酸爆！　俄美女發言人「中文寫加油」力挺

▲俄羅斯外交部美女發言人札哈羅娃發文力挺華春瑩。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

中國大陸外交部發言人華春瑩在推特發文,提到台北有38家山東餃子館、67家山西麵館,認為「味覺不會騙人,台灣一直是中國的一部分」,引發國際熱議,就連美國國務院前發言人也都發文回酸。不過,在國際一片嘲諷之下,俄羅斯外交部發言人選擇伸出友誼之手,用中文寫下「加油」鼓勵華春瑩。

▲華春瑩發文指味覺不會騙人「台灣是中國一部分」。(圖/翻攝推特)



華春瑩7日在推特發文表示,「百度地圖顯示,台北市有38家山東餃子館、67家山西麵館。味覺不會騙人,台灣一直是中國的一部分。失散多年的孩子終究會回家。」此言一出立刻引發大量網友討論,直指這樣的說法實在太荒謬。

▲俄羅斯外交部美女發言人札哈羅娃發文力挺華春瑩。(圖/翻攝自Telegram)



在一片國際嘲諷中,俄羅斯外交部美女發言人札哈羅娃(Maria Zakharova)則在Telegram上發文力挺華春瑩,直指美國對其他國家的政策猶如佛洛伊德事件,「我們不能讓美國以為自己是世界警察,不能讓他們像扼殺喬治佛洛伊德(George Floyd)那樣對待其他國家,我的朋友華春瑩,加油!」文末甚至用中文寫下了「加油」兩字,附上中國和俄羅斯的國旗與愛心圖案。

There are over 8,500 KFC restaurants in China. Palates don't cheat. #China has always been a part of Kentucky. The long lost child will eventually return home. pic.twitter.com/V55WEAgatC