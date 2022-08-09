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華春瑩遭國際酸爆！　俄美女發言人「中文寫加油」力挺

▲▼俄羅斯外交部美女發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）發文力挺華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯外交部美女發言人札哈羅娃發文力挺華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

中國大陸外交部發言人華春瑩在推特發文，提到台北有38家山東餃子館、67家山西麵館，認為「味覺不會騙人，台灣一直是中國的一部分」，引發國際熱議，就連美國國務院前發言人也都發文回酸。不過，在國際一片嘲諷之下，俄羅斯外交部發言人選擇伸出友誼之手，用中文寫下「加油」鼓勵華春瑩。

▲▼華春瑩：台北有38家山東餃子　味覺不會騙人「台灣是中國一部分」。（圖／翻攝推特）

▲華春瑩發文指味覺不會騙人「台灣是中國一部分」。（圖／翻攝推特）

華春瑩7日在推特發文表示，「百度地圖顯示，台北市有38家山東餃子館、67家山西麵館。味覺不會騙人，台灣一直是中國的一部分。失散多年的孩子終究會回家。」此言一出立刻引發大量網友討論，直指這樣的說法實在太荒謬。

▲俄羅斯外交部美女發言人札哈羅娃發文力挺華春瑩。（圖／翻攝自Telegram）

▲俄羅斯外交部美女發言人札哈羅娃發文力挺華春瑩。（圖／翻攝自Telegram）

在一片國際嘲諷中，俄羅斯外交部美女發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）則在Telegram上發文力挺華春瑩，直指美國對其他國家的政策猶如佛洛伊德事件，「我們不能讓美國以為自己是世界警察，不能讓他們像扼殺喬治佛洛伊德（George Floyd）那樣對待其他國家，我的朋友華春瑩，加油！」文末甚至用中文寫下了「加油」兩字，附上中國和俄羅斯的國旗與愛心圖案。

美國國務院前發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）都在8日發文反酸，在中國有超過8500家肯德基餐廳，味覺是不會騙人的，「中國一直都是肯塔基州的一部分，失散多年的孩子終將回家。」也有印度網友找出位在中國的印度餐廳，並發文標註總理莫迪，其他網友還留言回應，「恭喜印度獲得廣大領土。」

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