彭博：中國精心挑選演習地點　軍事行動恐變成「台海新現狀」

▲新竹空軍基地幻象戰機。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中共解放軍在台灣周圍實施「包圍式」實彈軍演，引發國際緊張。美國專家指出，從印度邊界、南海人造島開始，北京當局不斷加強對爭議領土的控制，現在則透過一連串的軍演，試圖打造「新的台海現狀」。

根據《彭博社》報導，解放軍近來在台灣周圍進行一系列軍演，透過頻繁越過海峽中線、朝台灣上空發射導彈等舉動，尋求在台灣建立新現狀，縮小了幾十年來維持和平的模糊緩衝區。麻省理工學院「安全研究計畫」（SSP）主任傅泰林（Taylor Fravel）表示，中國在台灣周圍的軍事佈局，將成為新的常態，或可稱為新的現狀，「我們可能會看到越來越多中國在本周軍演所做的事情，變得更加常見。」

報導指出，這一戰略對美國帶來了更大的壓力，必須想辦法在不升級局勢的狀況下讓中國撤軍；前一次台海危機時，時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）緊急調動兩個航母戰鬥群進入台灣海峽，但如今總統拜登（Joe Biden）面對的，是一個擁有全世界最多海軍和反艦導彈的中國，這大幅增加了美軍在周邊活動的風險。

▲海巡署六百噸級巡防艦「成功艦」在漢光演習中發射防空導彈。（圖／達志影像／美聯社）



北京當局發出的訊息是，美方必須停止任何促進與台灣關係的外交活動，否則中方就會採取行動限制台灣的海外行動自由。與1990年代相比，解放軍上星期的軍演規模更大、距離台灣更近，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國國力計畫主任林碧瑩（Bonny Lin）在5日提出的報告中表示，這次軍演的地區，都是經過精心挑選的，以測試其在封鎖或入侵台灣時的行動。

報告顯示，解放軍可以對距離最遠的台灣東部地區海岸、基地發動攻擊，並阻止美國和其他國家從東部接近台灣，北部和西南部地區，很有可能是未來封鎖關鍵港口的發射點。解放軍東部戰區新聞發言人施毅也在聲明中指出，導彈試驗證實了解放軍擁有精確打擊能力。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，如果美國不汲取教訓，不採取更多行動挑戰中國，那麼就會繼續看到更多類似行動，「他們（中方）可能會尋求在台灣海峽維持『新的現狀』。」

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