快訊／賴香伶批林智堅「沒資格當候選人」　籲蔡英文不應該縱容

▲賴香伶召開「林智堅還有資格參選嗎？」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣大學9日上午宣布倫理審查會認定民進黨桃園市長參選人林智堅的國發所論文嚴重抄襲同所學生余正煌，並建議取消林的學位。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶批評林智堅操作選舉，她為桃園市民感到難過，砲轟林智堅「沒有資格擔任候選人。」

針對林智堅論文被台大判定抄襲，賴香伶9日下午召開記者會表示，肯定台大捍衛學術自主，不讓政治黑手跑到審定程序，給予肯定，也維護台大校譽。7月7日總統蔡英文在林智堅臉書留言，深刻表示政治攻防要基於事實，相信林會提供相關事證，不讓選舉變抹黑劇碼，但今日卻看到他們用選舉語言回應這件事。

賴香伶說，今天審定結果公正客觀，基於事實，基於學術原則。聽到下午3時林智堅要開記者會，是要力挽狂瀾嗎？有資料為何不在審定期間拿出來，這樣的態度是誰在操作選舉，怎麼好像變成他是受害者？對這樣人格，她為桃園市民感到難過。

賴香伶表示，這樣的候選人，全黨救一人，包括蔡英文、現在林智堅競選團隊主任委員鄭文燦、幫林智堅辯護的立委鄭運鵬，這三位捍衛的台灣價值，絕不是林智堅抄襲的行徑，他們不應該縱容候選人抄襲，這是誠信跟品格問題。賴香伶強調，林智堅沒有資格擔任候選人。