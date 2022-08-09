林智堅碩士學位核定撤銷　台大：當事人不服可向教育部申訴

▲林智堅若對論文判定抄襲不服，台大教務長丁詩同說，可向教育部申訴。（圖／ETtoday直播）

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大今（9日）天上午公布認定林智堅碩論抄襲余正煌且情節嚴重，撤銷林生碩士學位，台大表示，當事人若不服這樣裁定，可跟教育部申訴，或提出訴願或必要後續相關的法律訴訟，都有相關辦法存在，台大會依照規定辦理後續的行政流程。

林智堅論文抄襲爭議延燒，甚至引發藍綠爭議，台大之前都未公開說明，但在今天上午10時左右臨時通知媒體，在上午11時召開記者會，並由台大主秘王根樹、台大教務長丁詩同、台大社科院長蘇宏達、也是這次倫理審查委員會召集人共同召開記者會說明。

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▲▼台大確認林智堅論文抄襲。（圖／記者黃國霖攝）

台大表示，教務處於7月6至8日間接獲多封具名檢舉函，具體提出林生和余生的碩士論文有高度的重疊性，涉及抄襲。教務處在審查必要條件後，依「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」確認受理；並依規定交由原屬學院–社會科學院成立審定委員會審定此案。社科院也依據處理要點規定，由蘇宏達院長擔任召集人，聘任校內外相關領域公正學者專家多人組成審定委員會，依照學術倫理調查處理程序辦理審定作業，因為委員會認定林智堅碩論抄襲余正煌且情節嚴重，撤銷林生碩士學位。

媒體詢問，林智堅若不服這次結果，是否有相關補救辦法，丁詩同表示，依照碩博士學位論文違反學術倫理案件處理要點辦理，審查是秘密方式從事，審查結果會在核定後通知檢舉人跟被檢舉人，兩方都知道結果，內容和過程不會另外公開，若不服這樣裁定，可以跟教育部申訴，台大會依照規定辦理後續的行政流程。

台大主秘王根樹也補充說明，這次所有裁定，當事人都有他的權利提出訴願或必要後續相關的法律訴訟，目前都有相關辦法可參考。

至於這次碩士論文抄襲事件，由於余生、林生的指導教授為陳明通，媒體詢問看似陳明通是為林生護航，是否有後續處理辦法，王根樹表示，校方有接到陳明通的檢舉，一樣會依照學術倫理相對應辦法做後續處理，台大一樣有辦法做後續應該做的調查。

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