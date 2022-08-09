柯志恩批「高雄低薪」！　正妹發言人反擊了：過時錯誤訊息

▲柯志恩發文點名，「高雄低薪，請市長邁擱裝傻！」。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今 （8）日發文點名，「高雄低薪，請市長邁擱裝傻！」她直言，高雄平均月薪3.3萬元，在19縣市薪資中排名第八，難怪高雄北漂問題特別嚴重。對此，高雄市政府發言人張硯卿反擊表示：「請柯志恩委員不要用過時且錯誤的數字混淆、唱衰高雄，高雄平均月薪今年已來到3萬7746元。」

柯志恩今指，看看高雄在綠營長期執政下，人口直直落、薪資低落、市容不見人潮，雖然陳其邁的滿意度提升，但市民的光榮感和幸福感依然吊車尾。依據去年人力銀行調查19縣市薪資，高雄平均月薪3.3萬元，排名第八。低於新竹縣市4.2萬元、台北4萬元、新北市和桃園市3.7萬元、苗栗縣3.6萬元、台中市3.5萬元。

她並強調：「可嘆的是，高雄薪資低但生活消費高，平均每月僅剩6至7千元，花東雖薪只有3萬，但生活支出少，每月結餘還有1萬至1萬1千元，甚至連南投和雲林都贏過高雄。難怪高雄北漂問題特別嚴重，高雄年輕人真是辛苦啊。」

▲高雄市政府發言人張硯卿。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，對此數據攻擊，張硯卿表示：「請柯志恩委員不要用過時且錯誤的數字混淆、唱衰高雄。高雄的工資成長率8.63%，為六都第一，從2019年的3萬4746元，今年來到3萬7746元。薪資水準方面，根據勞動部公布的勞退新制提繳工資，高雄在六都當中排名第四，為3萬7746元，平均薪資最後一名則是台中的3萬5825元。」

張硯卿強調，市府團隊努力改善高雄薪資水平，也看得到具體成效。很遺憾柯志恩委員持續從台北看高雄，發言前並未做足功課。