快訊／「林智堅不斷說謊！」　國民黨：蔡英文應道歉、撤換陳明通





▲台大認定林智堅抄襲碩士論文。（圖／翻攝林智堅臉書）

記者羅婉庭／台北報導

台灣大學學術倫理審定委員會今（9）日審定民進黨桃園市長參選人林智堅抄襲碩士論文，且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位。對此，國民黨表示，審議結果證明林智堅誠信破產，其在審視過程中依然不斷狡辯說謊、隱瞞事實，做出傷害台灣學術聲譽的不良示範，林智堅與其師、國安局長陳明通都應該知所進退。

國民黨表示，林智堅涉及論文抄襲問題，本黨民代多所揭露、追查，並向台大具名檢舉，堅定守護台灣學術倫理標準與學術自由，如今台大給出的審議結果，證明林智堅嚴重違反學術倫理、個人誠信也完全破產，其在社會審視過程中依然不斷狡辯、隱瞞事實，做出傷害台灣學術聲譽的不良示範，林智堅與其師、國安局長陳明通都應該知所進退，總統蔡英文也應公開向社會大眾鄭重道歉。

國民黨表示，林智堅論文涉嫌抄襲事件爆發以來，民進黨傾全黨之力救林智堅一人，不斷以政治操作的方式袒護、包庇，甚至以莫須有的指控方式批判台大審定委員會，試圖轉移焦點，掩蓋林智堅違反學術倫理與誠信的事實。身為民進黨主席的蔡英文必須同樣負起最大責任，向社會大眾做清楚的交代。

國民黨指出，過程中，身為指導教授的陳明通明知論文內容重疊性太高，仍為私利一再為林智堅辯解，已經完全不適任學術教職，其不斷說謊、圓謊的說辭，更已無法獲得人民信任，難以將國家安全的重任交付給他，呼籲蔡英文應該立即撤換陳明通，否則國家安全將出現空前危機。

國民黨強調，台灣學術倫理與誠信不應該被政治人物的取巧行為破壞，更不應該受到政治的干擾與玷污，林智堅在論文抄襲案件中做了最不良的示範，先是為了個人政治利益，以抄襲的取巧方式獲取學位，之後又不敢承擔、面對錯誤，以政治手段來規避責任，林智堅不僅喪失政治信用，個人誠信也蕩然無存，呼籲林智堅與民進黨全黨上下應該坦然、誠實面對台大的審定結果，切勿再以政治攻擊語言破壞台灣學術的自主與尊嚴，挑戰台灣社會的道德與良知底線。