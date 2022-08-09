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台大不採認林智堅書面答辯證據　蘇宏達：高度相似處都是余正煌先寫

▲▼台大決議撤銷林智堅學位。（圖／記者黃國霖攝）

▲台大社科院長蘇宏達表示，委員會認定林智堅抄襲，決議撤銷林智堅碩士學位。（圖／記者黃國霖攝）

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人爆發林智堅碩士論文抄襲爭議，台大今（9日）天上午公布審議結果，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷林的碩士學位，審議召集人、台大社科院長蘇宏達表示，林智堅雖然有提出書面答辯證據，但是高度相似處都是余政煌先寫，也是審定委員會認定抄襲的基本原則，故判定林生抄襲余生。

林智堅獲黨內提名，代表民進黨參選2022桃園市長，卻被爆出論文抄襲，名嘴黃揚明更挖出台大國發所碩士生余正煌論文，直指兩人民調資料一樣，林智堅本人則強調「絕對經得起考驗」，還對台北市議員王鴻薇提告加重誹謗。

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不過，台大在今天上午11時召開記者會，蘇宏達表示，審定委員會以林生碩士論文為主比對余生，經過逐章逐節逐段逐小節比對，兩篇論文從一開始就產生高度重疊，林智堅與余正煌的論文相似度40%，而且3度邀請林智堅、陳明通，皆未到場說明，最後判定林生抄襲。

雖然林智堅、陳明通有提出書面答辯證據，但蘇宏達指出，林生主張他是民調提供者，這是無誤，但余生論文中已經清楚說明，且林生提出主張和說明並無法否認抄襲存在，而陳師所提供給委員會書面聲明，也沒辦法否認林生論文抄襲內容，經過委員會查證，兩篇論文高度相似處，都是余生先寫。

蘇宏達表示，當兩份論文高度重複抄襲時，若無相反證據，即認定發表在後者抄襲發表在前者，這是國際學術的規則，加上相關證據，所以審定委員會判定林生抄襲余生。
 

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