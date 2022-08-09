▲謝國樑跨縣市母雞小雞連線首發，蕭敬嚴搶先掛出合體看板。（圖／謝國樑辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市長參選人謝國樑、國民黨新北市議員參選人蕭敬嚴，今（9日）於新北市瑞芳區四腳亭掛上合體看板，象徵跨縣市母雞與小雞共同串連，未來也將進行聯合作戰及議題合作。謝國樑表示，未來當選基隆市長後，將與蕭敬嚴持續合作，讓「基隆瑞芳共好」。

參選新北市瑞芳、平溪、雙溪、貢寮選區的市議員參選人蕭敬嚴表示，瑞芳與基隆比鄰，是共同生活圈，有非常多瑞芳的鄉親會至基隆求學、工作、生活。尤其是瑞芳四腳亭地區，與基隆暖暖的碇內地區就在隔壁，此區域鄉親許多也互相移居，生活上更是密不可分。因此便主動向基隆市長參選人謝國樑提出合掛聯合看板的想法，也立刻獲得謝國樑的支持與肯定。

國民黨基隆市長參選人謝國樑表示，青年及新創議題一直是他長期所關注，也因此與敬嚴認識多年，這次參選基隆市市長其中一個重要訴求就是「為基隆的未來及年輕朋友找出路」。基隆有許多從瑞芳、甚至從雙溪、平溪、貢寮移居的鄉親，雖在行政區上分屬不同縣市，但在生活上可謂是家人般密切。因此這次的合體看板，便以「基隆·瑞芳Let’s Go」為主題。

謝國樑表示，與跨縣市議員參選人蕭敬嚴掛上共同看板，不僅是表達對於年輕世代投身基層服務的肯定，更是期盼透過自身的力量，除讓國民黨今年在基隆市議會持續過半外，更能跨縣市拉抬優秀小雞共同當選。

蕭敬嚴表示，北北基是共同生活圈，瑞芳更是地處重要的關鍵位置，許多鄉親都外出打拚，未來將針對交通運輸及議題合作上提出政見。他說，參選人都非常期待北北基的強力母雞一起到位，不僅能共同拉抬小雞選情，更是代表著未來跨區域的聯合治理與緊密合作。此次與基隆市長參選人謝國樑的合體看板上線，正是拉開作戰連線與共同合作的序幕。

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