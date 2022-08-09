　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝國樑跨縣市母雞小雞連線首發　蕭敬嚴搶先掛出合體看板

▲謝國樑跨縣市母雞小雞連線首發 蕭敬嚴搶先掛出合體看板。（圖／謝國樑辦公室提供）

▲謝國樑跨縣市母雞小雞連線首發，蕭敬嚴搶先掛出合體看板。（圖／謝國樑辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市長參選人謝國樑、國民黨新北市議員參選人蕭敬嚴，今（9日）於新北市瑞芳區四腳亭掛上合體看板，象徵跨縣市母雞與小雞共同串連，未來也將進行聯合作戰及議題合作。謝國樑表示，未來當選基隆市長後，將與蕭敬嚴持續合作，讓「基隆瑞芳共好」。

參選新北市瑞芳、平溪、雙溪、貢寮選區的市議員參選人蕭敬嚴表示，瑞芳與基隆比鄰，是共同生活圈，有非常多瑞芳的鄉親會至基隆求學、工作、生活。尤其是瑞芳四腳亭地區，與基隆暖暖的碇內地區就在隔壁，此區域鄉親許多也互相移居，生活上更是密不可分。因此便主動向基隆市長參選人謝國樑提出合掛聯合看板的想法，也立刻獲得謝國樑的支持與肯定。

▲謝國樑跨縣市母雞小雞連線首發 蕭敬嚴搶先掛出合體看板。（圖／謝國樑辦公室提供）

國民黨基隆市長參選人謝國樑表示，青年及新創議題一直是他長期所關注，也因此與敬嚴認識多年，這次參選基隆市市長其中一個重要訴求就是「為基隆的未來及年輕朋友找出路」。基隆有許多從瑞芳、甚至從雙溪、平溪、貢寮移居的鄉親，雖在行政區上分屬不同縣市，但在生活上可謂是家人般密切。因此這次的合體看板，便以「基隆·瑞芳Let’s Go」為主題。

謝國樑表示，與跨縣市議員參選人蕭敬嚴掛上共同看板，不僅是表達對於年輕世代投身基層服務的肯定，更是期盼透過自身的力量，除讓國民黨今年在基隆市議會持續過半外，更能跨縣市拉抬優秀小雞共同當選。

蕭敬嚴表示，北北基是共同生活圈，瑞芳更是地處重要的關鍵位置，許多鄉親都外出打拚，未來將針對交通運輸及議題合作上提出政見。他說，參選人都非常期待北北基的強力母雞一起到位，不僅能共同拉抬小雞選情，更是代表著未來跨區域的聯合治理與緊密合作。此次與基隆市長參選人謝國樑的合體看板上線，正是拉開作戰連線與共同合作的序幕。

【更多新聞】

►雞籠中元祭放水燈遊行7／11登場　恢復花車踩街交管措施出爐

►基隆望海巷玩SUP...槳突折斷漂2公里　2男爬上消波塊獲救

►歡迎裴洛西！凸顯台美友誼深厚　林右昌：建立更強大經貿框架

►大陸軍演與「北方三島」漁場重疊　基隆漁會每小時廣播籲2件事

►重機哥北海岸對戰橫切男！元神傷暴10字國罵　儀錶數字慘被打臉

►台北「茹曦酒店」超優惠！1泊1食才2880元，想當網美必去

ET快訊
胡瓜同框離婚21年前妻！　小禎姊弟也現身
快訊／台大認定抄襲　林智堅下午3點現身中央黨部說明
台大「調查8重點、4大決議」一次看！　撤銷林智堅碩士學位
《寄生上流》真實上演！首爾一家3口「住地下房」　暴雨灌入溺斃
正妹直播賣貨一半胸部「電梯向下」！畫面網看傻：掉下去了
重擊林智堅！他喊「守住學術良心」　網卻點名1人：將被人格追殺
快訊／林智堅另一論文也危險？　中華大學回應了
陳明通也遭檢舉違反學術倫理！　台大：會再調查審定
快訊／台大撤銷林智堅學位　余正煌委任律師1400說明
快訊／解放軍宣布：9日繼續在台灣周邊軍演！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台大重擊林智堅！專家酸「相同顏色背景主管站一排」：學術有救了

逐一回擊陳時中交通4政見！北市大動作開記者會　黃珊珊酸：別畫大餅

快訊／遭台大認定論文抄襲　林智堅下午3點現身中央黨部說明

國民黨爆將軍村修復有疑慮　林智堅：所有攻擊請對著我

全文／吳釗燮5點狠嗆中國　談「民主」6次籲國際共同遏制

「台灣更多拉麵店、居酒屋」　矢板明夫諷華春瑩：邏輯荒謬、無厘頭

林智堅涉抄襲「台大撤學位」…另一論文也危險？中華大學回應了

林智堅被台大認定抄襲　律師一早先質疑：是為轉移共軍武嚇焦點

柯志恩批「高雄低薪」！　正妹發言人反擊了：過時錯誤訊息

「台灣不會束手就擒」　吳釗燮預告：將有更多國家議長訪台

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

王家梁堅持「各自開車出門」！　許維恩氣喊「抓姦」：活膩了

短裙妹逆向＋停紅線　飄酒味騙警：只是移車

台大重擊林智堅！專家酸「相同顏色背景主管站一排」：學術有救了

逐一回擊陳時中交通4政見！北市大動作開記者會　黃珊珊酸：別畫大餅

快訊／遭台大認定論文抄襲　林智堅下午3點現身中央黨部說明

國民黨爆將軍村修復有疑慮　林智堅：所有攻擊請對著我

全文／吳釗燮5點狠嗆中國　談「民主」6次籲國際共同遏制

「台灣更多拉麵店、居酒屋」　矢板明夫諷華春瑩：邏輯荒謬、無厘頭

林智堅涉抄襲「台大撤學位」…另一論文也危險？中華大學回應了

林智堅被台大認定抄襲　律師一早先質疑：是為轉移共軍武嚇焦點

柯志恩批「高雄低薪」！　正妹發言人反擊了：過時錯誤訊息

「台灣不會束手就擒」　吳釗燮預告：將有更多國家議長訪台

元宇宙商機正夯　貿協將組團參加日本穿戴裝置科技展

13天前喊「論文是自己的發想跟原創」！　台大3句話狠打臉林智堅

女星車禍撞駱駝身亡…1年後肇事司機判決出爐！丈夫：悲傷從未停止

水果控衝！夏季限定「荔枝手搖杯」回來了　尬玫瑰、蘋果超欠喝

台大重擊林智堅！專家酸「相同顏色背景主管站一排」：學術有救了

小鬼離世2年「鬼爸頭髮全變灰白」！父子珍貴合照曝光　親妹心疼鼻酸

逐一回擊陳時中交通4政見！北市大動作開記者會　黃珊珊酸：別畫大餅

快訊／遭台大認定論文抄襲　林智堅下午3點現身中央黨部說明

台東文健站再突破　東河鄉阿奚露艾文健站今揭牌

逾20萬人戶籍被遷出　房地合一免稅優惠恐喪失

2男坐欄杆抱抱突失衡　從3樓摔下...1人慘死

政治熱門新聞

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

台大認定林智堅抄襲　民進黨「被打臉」大咖名單一次看

曹興誠穿防彈衣譙中共　支持他當台北市長

「台灣現在是淪陷區」　她：統一進程已開始

林智堅涉抄襲「台大撤學位」？中華大學回應了

快訊／北捷文湖線異常　吸管卡車門

10人受困柬埔寨　議員曝詐騙手段

快訊／衛福部下令社區篩檢站退場　全國疫情警戒擬預備降級

曹興誠穿防彈衣提「兩個中國論」

快訊／台大認定林智堅抄襲嚴重　張善政競辦：民進黨還要挺到底？

成功級艦對峙共艦僅離180m 「做好撞擊準備」

共軍「圍台軍演」犯2個致命錯誤　台美日聯手反制戰略曝光

快訊／不只金門！南竿今夜出現9個不明光點　國軍射擊信號彈示警

更多熱門

相關新聞

快訊／不斷說謊！國民黨：蔡英文應立即撤換陳明通

快訊／不斷說謊！國民黨：蔡英文應立即撤換陳明通

台灣大學學術倫理審定委員會今（9）日審定民進黨桃園市長參選人林智堅抄襲碩士論文，且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位。對此，國民黨表示，審議結果證明林智堅誠信破產，其在審視過程中依然不斷狡辯說謊、隱瞞事實，做出傷害台灣學術聲譽的不良示範，林智堅與其師、國安局長陳明通都應該知所進退。

黃國昌：一定要解釋誰抄誰　林智堅該誠實面對

黃國昌：一定要解釋誰抄誰　林智堅該誠實面對

林智堅論文抄襲！賴香伶：還有資格選桃園嗎

林智堅論文抄襲！賴香伶：還有資格選桃園嗎

林智堅學位核定撤銷　不服可向教育部申訴

林智堅學位核定撤銷　不服可向教育部申訴

林智堅被認定抄襲！　王鴻薇要蔡英文道歉

林智堅被認定抄襲！　王鴻薇要蔡英文道歉

關鍵字：

2022九合一大選2022新北市2022基隆市長謝國樑 蕭敬嚴

讀者迴響

熱門新聞

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

台女孩柬埔寨「7天遭侵犯9次驚悚實錄」！

台大認定「林智堅抄襲」撤碩士學位

辭掉20年西瓜哥哥「40歲晉升CEO」！砸600萬創業

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

趙露思「台灣學餐賣餛飩」畫面瘋傳！

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

抗乳癌30年！奧莉薇亞紐頓強病逝

飛行傘教練迫降山區　想起「跑山獸的話」獲救

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

水電工飛澎湖卻到柬埔寨！誆當AV男優手法曝

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面