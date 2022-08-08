2年拚4年繳出13個「六都第一」　陳其邁哽咽：會用生命捍衛高雄





▲陳其邁今赴議會進行施政報告。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁今（8）日赴高雄市議會第三屆第八次定期大會進行施政報告，報告中展現他上任後2年拚4年一路來的政績，在七大類報告項目中更繳出13個「六都第一」的成績單。他在面對答詢時也一度哽咽表示，他會用他的生命全力捍衛高雄，讓高雄更好。

陳其邁今感性表示，人民有需要的地方，服務就在那裡，高雄是我們的故鄉，建設不分藍綠超越黨派，上任即將屆滿兩年，各項施政與時間賽跑，2年拚4年，市府以4+3施政主軸「產業轉型」、「增加就業」、「交通建設」、「改善空污」及「顧教育」、「好生活」、「顧安全」等面向持續努力，在面對國際疫情的嚴峻考驗下，高雄團結防疫，感謝議會及市民朋友大力支持，市府團隊也會虛心檢討，對於做得不好的地方繼續努力，讓家鄉更好。

▲2年拚4年，陳其邁率領市府繳出13個「六都第一」的成績單。（圖／記者賴文萱翻攝）

其中，高雄拚出13個「六都第一」的項目中，包含COVID-19第3劑接種率、各業別銷售總額成長率23.28%、今年上半年財政部認列民間投資金額620億元全國第一、「百億青創城市」 績效全國第一、失業率下降從六都最高（13.9%）進步到六都最低（9.5%）、工資成長率 六都第一（與台北並列）、「公車式小黃服務」路線數達61條全國第一。

在面對議員質詢時，陳其邁也哽咽表示，不管是怎樣協助高雄科技轉型，讓生活能好、更繁榮、更進步，偏鄉每一個人我們也不能放過，都不能忽略，2年拚4年就是在這種情境，關關難過關關過，對他來說，他會用他的生命全力捍衛高雄，讓高雄更好。

▲陳其邁表示，他會用他的生命全力捍衛高雄，讓高雄更好。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁說，市府團隊加緊腳步秉持兩年拚四年，高雄動起來的精神，帶領局處共同推動市政，希望讓高雄轉型，增加就業機會，減輕年輕人的負擔，除了擴大招商引資、產業轉型，包括台積電設廠、國際大廠投資高雄，創造優質的工作機會外，也同步加速社會住宅興建、特色公園闢建，以及擴大租金補貼、增加公托幼教供給數量及品質，讓市民生活能夠過得更好，帶動城市前進，盼府會攜手讓高雄的未來更加進步。