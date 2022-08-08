藍營分裂！張東正脫黨參選彰化市長　黃玉芬轟「要讓我落選而已」

▲藍營老將張東正脫黨參選彰化市長。（圖／翻攝自張東正臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨分裂！藍營老將前議員張東正參加彰化市長初選，敗給前議員黃玉芬，7月27日黯然退黨，8日突然宣布將以無黨籍角逐彰化市長。黃玉芬則砲轟指出，張根本不是想要選上，只是「要讓我落選而已」，黨部主委蕭景田感到錯愕，並表示至上周都還持續協調中，為了黨內和諧，將會在登記前與他持續溝通。

國民黨彰化縣黨部歷經初選民調後，提名前議員黃玉芬挑戰現任綠營彰化市長林世賢，但藍營民調落敗的前議員張東正最新表態，將脫黨參選，藍營整合已出現裂痕；張東正日前強調，參選與否一旦決定參選就是百分百，民眾勸進聲音多，不想讓支持的選民失望，將奮戰到底。

▲綠營彰化市長林世賢尋求連任。（圖／翻攝自林世賢臉書粉專）

林世賢日前也表示，張東正是優秀、認真又正直的民代，是否脫黨參選，不予置評，但從街頭看板來看，參選機率應該很高，希望年底選戰是場君子之爭。林世賢的支持者則樂見張東正參選，紛紛鼓吹「讓年底選戰更有看頭」、「讓選民有更多選擇」。

張東正也發出聲明稿指出，初選結束後沈澱反思，但持續遭受許多不實且惡意的指控，甚至波及到家人，才讓他決議退黨，經過思考後他決定與民眾站在一起，正是與鄉親報告將參加這次彰化市長選舉，未來將陸續公布對彰化未來的想像與政策，讓這沉寂已久的彰化注入新活力。

▲前議員黃玉芬加入國民黨參選市長。（圖／翻攝自黃玉芬臉書）

蕭景田受訪時表示，今天聽到張東正要參選市長感到非常的訝異，從他7月27日退黨至今，不間斷的協調，會在登記前持續與他溝通；而黃玉芬表示，如果張東正執意要參選，當初就不應該參加民調初選，不僅破壞遊戲規則，更是在拖垮國民黨，張根本不是想要選上，只是「要讓我落選而已」。