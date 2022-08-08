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國民黨主席朱立倫親頒黨旗　張麗善：將雲林縣建設成盡善盡美

▲張麗善縣長接下朱立倫主席授與之黨旗，代表接受競選連任雲林縣長的任務，她說，雲林縣是她生於斯長於斯的地方，要將雲林縣建設成盡善盡美的地方。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張麗善縣長接下朱立倫主席授與之黨旗，代表接受競選連任雲林縣長的任務，她說，雲林縣是她生於斯長於斯的地方，要將雲林縣建設成盡善盡美的地方。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中國國民黨主席朱立倫今（8）日上午於「雲林縣五合一選舉提名徵召同志介紹會」中，向雲林縣鄉親推薦爭取連任之張麗善縣長、暨各鄉鎮市長、縣議員、村里長與鄉鎮市民代表等參選人。 朱立倫指出，國民黨提名的原則，是要提名堅持中道、理性、穩健的優秀參選人。

「雲林縣五合一選舉提名徵召同志介紹會」，由主任委員陳瑞雄主持，國民黨主席朱立倫、組發會主委許宇甄向雲林縣鄉親推薦參選同志，雲林縣議會議長沈宗隆、斗六市長林聖爵，古坑鄉長沈勝騰，縣議員賴淑娞、王又民、王秋足、李明哲、廖偉晴、林深、林建鴻等人出席。

雲林縣長張麗善接下朱立倫授與黨旗，代表接受競選連任雲林縣長的任務，她表示，雲林仍是綠大於藍，雲林曾經有十幾年由民進黨執政，民眾已不知道國民黨執政的情況會是如何，所以她從政這幾年，一天當好幾天用，成績大家看得見，不僅拿到政府服務獎，甚至這幾年各級競賽也拿下多項大獎，她說，雲林縣是她生於斯長於斯的地方，要將雲林縣建設成盡善盡美的地方。

朱立倫指出，國民黨提名的原則，是要提名堅持中道、理性、穩健的優秀參選人。國民黨提名的原則，是要提名堅持中道、理性、穩健的優秀參選人，從爭取連任之雲林縣長張麗善、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、嘉義市長黃敏惠，及高雄市長參選人柯志恩、南投縣長參選人許淑華、嘉義縣長參選人王育敏，現在已經有10位女性縣市首長參選人，可謂是十全十美。

國民黨雲林縣五合一選舉提名徵召名單為：
縣長：張麗善(現任)。
鄉鎮市長：
斗六市長林聖爵(現任)，
古坑鄉長沈勝騰(現任)，
麥寮鄉長參選人林建鴻(現任議員)。
縣議員：
斗六區：賴淑娞(現任)，王又民(現任)，陳永修(現任斗六市民代表)，黃勝志。
斗南區：王秋足(現任)。
虎尾區：沈宗隆(現任)。
西螺區：李明哲(現任)，廖偉晴(現任)。
台西區：林深(現任)。
村里長：斗六市林兩和(現任)等5位。
鄉鎮市民代表：斗六市胡克勤(現任)、黃尤美(現任)等10位。

▲張麗善縣長接下朱立倫主席授與之黨旗，代表接受競選連任雲林縣長的任務，她說，雲林縣是她生於斯長於斯的地方，要將雲林縣建設成盡善盡美的地方。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「雲林縣五合一選舉提名徵召同志介紹會」，國民黨主席朱立倫、組發會主委許宇甄向雲林縣鄉親推薦參選人，議長沈宗隆、斗六市長林聖爵，古坑鄉長沈勝騰，縣議員賴淑娞、王又民、王秋足、李明哲、廖偉晴、林深、林建鴻等人出席。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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