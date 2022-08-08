街頭拜票初體驗　謝福弘站頭份交流道向上班族喊話

▲ 代表國民黨參選苗栗縣長的謝福弘8日在頭份交流道拜票，爭取上班族支持 。（圖／謝福弘提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

國民黨提名苗栗縣長參選人8日首度站上街頭路口拜票，謝福弘第一站選擇車流最多的頭份交流道，從上午7點半拜票1小時左右，直接向選民打招呼，並拋出政見，強調會解決頭份市急需設立第二交流道，解決上下班塞車的問題。

競選團隊表示，因應時代變遷，打選戰的方式也需要調整，國民黨以往選舉組織戰是強項，一般安排候選人行程多以民間社團聚會活動為主，少了和社區居民直接接觸的機會，因此決定調整方式，今天一早到頭份交流道，向廣大的上班族致意，並尋求選民支持。

根據某民調機構7月中釋出的民調顯示，苗栗4位縣長主要參選人中，謝福弘的支持度為12.38%，敬陪末座。謝福弘表示，民調數字不佳可能是知名度不夠，他自己和競選團隊會繼續努力，而在他的網路選民分析中，30歲到60歲之間的支持者居最高，他也強調這群人對於候選人的背景、操守、道德十分重視，因此未來將積極開拓青壯年選票。

謝福弘也表示，自己也深知頭份市的交流道問題亟需解決，所以第一站街頭拜票就選在頭份交流道，他說若有幸執掌縣政，會積極與交通部溝通，頭份市急需設立第二交流道，解決上下班塞車的問題。



代表時代力量參選苗栗縣長的議員宋國鼎自詡是街口拜票達人，看到謝福弘首度站街頭拜票也給出建議，要他站對位子、站對方向，名字要夠大才有效果，聞不到火藥味，卻有淡淡的酸味!

▲針對謝福弘首度站街口拜票，時代力量參選人宋國鼎在臉書給謝小提醒，聞得到酸味。（圖／擷自宋國頂臉書）