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魏筠指控張善政與「新黨青年」關係密切　「桃園市民能放心嗎？」

▲▼魏筠指控張善政與游智彬關係匪淺。（圖／翻攝自魏筠臉書）

▲魏筠指控張善政與游智彬往來慎密。（圖／翻攝自魏筠臉書）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政去年5月參加論壇的發言遭指為親中言論，引發政壇關注。民進黨桃園市議員參選人魏筠今（8日）加碼指控，日前有一名新黨市議員參選人游智彬在民進黨桃園市長參選人林智堅後援會成立大會鬧場，而張善政與他往來慎密，「桃園的未來交給一個有親中疑慮的人，能讓人放心嗎？」

林智堅6日出席龍潭後援會時，游智彬身穿「抄」字T-shirt同框鬧場，魏筠今日質疑，找紅統的青年來鬧場，坐實張善政的紅統背景，請張善政還是要講清楚說明白自己和中國的關係，不要當第五縱隊的急先鋒嘗試要影響台灣的地方選舉。

魏筠痛批，這種惡質選舉文化難道也是張善政允許的嗎？她指出，面對到自己與親共政黨的關係，張善政不但不講清楚迴避問題，還嗆人「智商有問題」，接著在龍潭後援會還讓新黨議員參選人「鬧場」，公然侮辱林智堅，這代表國民黨低俗語言和行為的選舉文化，還停留在上個世紀。

魏筠指出，這位新黨青年在網路上鼓吹一帶一路，也利用網路講座，向台灣年輕人蠱惑中國創業，行為如同第五縱隊深入台灣地方選舉，而游智彬與張善政過往甚密，「真正坐實張善政紅統的背景」。

魏筠認為，面對到中國已經滲透台灣地方選舉到這種程度，張善政也置若罔聞，請張善政還是要講清楚自己和中國的關係，「不要當第五縱隊的急先鋒嘗試要影響台灣的地方選舉。」她也表示，針對她上週提出的質疑，張善政完全沒有正面回應，她想桃園市民也一樣困惑不解：桃園的未來交給一個有親中疑慮的人，能讓人放心嗎？

▲魏筠批：羅智強參選市長，是把桃園人當塑膠。

▲魏筠。（圖／魏筠競選辦公室提供）

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