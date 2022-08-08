快訊／午後雷雨報到！4縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

記者李宜秦／台北報導
午後熱對流持續發展，中央氣象局發布大雨特報，部分縣市出現午後雷陣雨，民眾外出時要留意天氣變化。
▲部分縣市出現午後雷雨。（圖／記者李毓康攝）
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氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（８）日桃園至苗栗、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
大雨特報範圍：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、宜蘭縣山區
▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）
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記者李宜秦／台北報導
午後熱對流持續發展，中央氣象局發布大雨特報，部分縣市出現午後雷陣雨，民眾外出時要留意天氣變化。
▲部分縣市出現午後雷雨。（圖／記者李毓康攝）
氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（８）日桃園至苗栗、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
大雨特報範圍：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、宜蘭縣山區
▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）
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