快訊／午後雷雨報到！4縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

嘉義一名吳姓女警遭指控，買便當時「伸手偷東西」，事後偷竊過程曝光，竟是因為買了5個便當拿了8包醬汁，讓民眾看法相當兩極，有人怒批女警「知法犯法」，但也有人力挺，怒斥店家小氣、小題大作。不過，記者透過官方臉書以及實際詢問店家發現，確實每份餐點只附贈一包醬汁，若想要多拿，則需支付10元，而目前吳女是否吃上刑責，警方仍在持續釐清當中。