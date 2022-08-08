今天吃爆！麥當勞「大麥克、雞塊買1送1」　速食店88節優惠一次看

▲各大速食店父親節優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

父親節衝吃爆！《ETtoday新聞雲》整理各大速食店「88節限定優惠」，其中，麥當勞今（8）日特意於APP推出限時1天刮刮樂活動，有機會抽中大麥克、麥克雞塊買1送1，肯德基也有炸雞加蛋撻餐下殺54折、頂呱呱爽吃1斤雞只要7折等好康，通通不能放過。

●麥當勞

麥當勞今（8）日於APP推出限時1天專屬「爸氣有禮」刮刮樂活動，有機會可抽中「大麥克買1送1」、「麥克雞塊買1送1」及「88積分」，每人限玩1次，優惠券使用期限至8月14日止。

另至8月16日前還有「麥當勞深夜食堂」，期間每日晚上10點至凌晨3點，只要使用歡樂送訂餐即可享指定套餐優惠最高84折起，一共有2套餐選擇，包括「深夜雞腿套餐（2塊麥脆雞腿+1杯38元冷／熱飲）」及「深夜雞塊套餐（12塊麥克雞塊+1杯38元冷／熱飲）」，這2組套餐可是深夜時段才有賣，且還能享優惠價，提醒門市、外送平台不參與此活動；ㄑㄧUber Eats則有專屬優惠，即日起至8月16日免優惠碼可享「麥當勞蜂蜜奶茶+4塊雞塊爽吃第2件5折」。

●肯德基

肯德基今（8）日於全門市祭出「爸氣爽嗑歡聚餐下殺54折吃」，內含整桶8塊咔啦脆雞加6個原味蛋撻，原價738元，限時優惠價只要399元；另於預訂快取還有「加1元多1件」優惠，期間只要使用「預訂快取」訂購XL餐或多人歡聚餐（桶餐）再加1元，即可爽吃「蛋撻1個」或「4塊上校雞塊」。

▲頂呱呱1斤雞下殺7折剩1天 。

●頂呱呱

頂呱呱今（8）日於全門市祭出「1斤雞下殺7折」優惠，滿滿600克的多汁原味炸雞只要199元（外送平台為259元）就能吃到，每人限購2份，數量有限、售完為止；加碼推銅板加價購活動，可享有35元地瓜薯條、45元呱呱包及25元飲料等，加價購每人限買10組。

另至8月26日還有「電子優惠券」可以使用，一共有2大優惠，包括「7大品項均一價48元吃」是以周周推出1品項優惠為主，依序為地瓜薯條、甜甜包2份、辣味炸雞、脖子200g、大杯紅茶雪泥、原味炸雞及呱呱包，最高下殺6折，幫速食控省一波荷包。而「99元點心組」則是用99元就能吃到小套餐，像是有原味炸雞+地瓜薯條+飲品1杯、阿勇雞塊+呱呱包+飲品1杯等共4種組合選擇，期間只要於門市出示電子優惠券就能享優惠。

●摩斯漢堡

摩斯今（8日）祭出「3大父親節限定優惠」活動，其中，「爸氣喝咖啡」有大杯拿鐵、卡布奇諾2杯88元喝，且不限冷熱，而「元氣吃飽堡」則主攻單點「日式多蜜和牛堡」或「超級大麥元氣牛肉珍珠堡」，個別可享優惠價99元、88元，最後的「愛爸爸雙人餐」則內含日式多蜜和牛堡或超級大麥元氣牛肉珍珠堡（2選1）搭配黃金炸蝦堡、大份薯條、方塊薯餅、大杯冰紅茶2杯，優惠價只要288元。

●21PLUS、21風味館

21PLUS、21風味館今（8）日祭出「2款肉食系套餐下殺84折起」優惠，首推「呷飽雙享餐」，內含半半炸雞、半半炸雞盒及中杯四季春冰茶4杯，原價945元直接下殺84折，只要用788元就能爽吃；而「重量級半半炸雞盒」則吃得到青花椒麻炸雞4塊、青花椒麻炸雞翅1隻、香脆炸雞4塊、香脆炸雞翅1隻，優惠價588元就有，提醒有部分門市未參與此活動。

▲漢堡王激省優惠券有買1送1。

●拿坡里

拿坡里即日起至8月31日祭出限時「買8送8」優惠，期間凡於全門市購買「義式雞腿桶」就送「8隻義式雞翅」，且只送不賣，且雞腿桶還享73折下殺優惠。

●漢堡王

漢堡王即日起至8月31日祭出最新「HOT霸王省優惠券」，一共有6大系列共34種優惠，其中，肯定要搶吃超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、中份薯條、辣薯球、中杯可樂及茶花綠茶全買1送1，再來是超俗個人餐55折起，其中，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，以及脆洋蔥牛肉堡+小薯+雞塊及小杯可樂，省到不行。

除外還有「銅板超值選」、「雙人激省餐」、「霸王分享餐」及「超值早安餐」等，整張券現賺2783元。提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店則不提供。

●必勝客

必勝客即日起至8月29日祭出平日限定（周一至周五、國定假日除外）「買1送1」優惠，只要透過「PK雙饗卡」APP下擔任一口味紙包飯，就可免費多吃個人夏威夷比薩1個，一次爽嗑雙倍美味，還能現省85元。目前紙包飯有「松露牛肝菌干貝起司」及「粉紅醬海鮮起司」共2種口味選擇。另，全門市、官網還有限定「比薩外帶買大送大／外送買大送小」優惠。

●達美樂

達美樂全門市即日起祭出「外帶大、小披薩半價吃」優惠。

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