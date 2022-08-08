澎湖1個月4溺水奪3命！23歲彰化男打工換宿　魂斷七美月鯉港

記者／陳洋報導

澎湖七美鄉昨天下午傳出一起打工換宿年輕男子戲水溺斃案，雖經2熱心民眾拖帶救上岸邊，但已經無生命徵象，雖經急救和送醫，仍回天乏術，宣告不治。這已是澎湖地區1個月內發生的第4起遊客溺水意外，已造成3死，且全是死於浮潛溺斃。

▲澎湖七美鄉昨天下午傳出一起打工換宿年輕男子戲水溺斃案。（圖／澎湖縣望安分局提供）

澎湖縣政府消防局於8月7日16時49分受理民眾報案指稱，七美鄉臥牛灣海域有1名遊客溺水，請求派遣人車前往救援。消防局獲報後，立即出動七美分隊救護車等2車3人前往救援，由小隊長許自財現場指揮。

勤務人員到達現場，發現23歲陳姓男子（彰化縣人)係進行浮潛活動時發生溺水情形，由現場兩名熱心民眾拖帶救上岸邊，已呈無呼吸心跳狀態。

救護人員立即給予BVM(正壓輔助呼吸)、聲門上呼吸道、使用AED(電擊1次)等處置，並送往七美衛生所急救。

溺者雖經消防人員及七美衛生所醫護全力搶救，最終宣告不治。

▲▼澎湖七美海域珊瑚礁景觀美麗，是極佳浮潛點（畫面與意外無關）。（圖／澎管處提供）

澎湖縣望安分局表示，陳姓遊客（男、23歲）近日至七美打工換宿旅遊，於8月7日下午與4名同事至七美鄉南港村月鲤港南側海域游泳，不幸溺水；經消防隊送至七美衛生所實施急救無效，約17時30分許判定死亡。全案由望安分局依規定處理，同時請該4名同事至七美分駐所釐清案情，將報請澎湖地檢署檢察官進行相驗事宜，以釐清死因。