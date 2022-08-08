影片曝！違規騎士疑想跟車　驚見內線「擺一輛車」自摔撞上命危

記者許權毅／台中報導

台中大里45歲黃男5日行經環中東路六段，驚見擺放在內線一台銀色轎車自摔，而該車輛為政府外包綠化工程人員的車輛，車主洪男自稱當下是在執行作業。經警方調閱監視器發現，黃男當時違規騎乘在禁行機車的內側車道，外側有一台砂石車，黃男前方一輛機車穿越銀車與砂石車中間後，黃男疑似想跟隨前車未注意車前狀況自摔，再撞上銀車車尾。

▲台中大里男違規騎乘在內線車道，卻驚見內線擺放一輛銀車，自摔險死。（圖／記者許權毅翻攝）

警方原表示現場並無任何警示作為，不過經檢視砂石車行車紀錄器，發現現場人員僅擺放一個三角錐在銀車車尾處。黃男當下緊急煞車仍倒地重摔，再撞上銀車車尾與三角錐，現場留著一條明顯煞車痕與大片血跡。對向路口監視器也拍下過程，黃男疑似想跟隨前方機車超越砂石車，不料騎往內線時遇見工程人員車輛，煞車不及自摔。警方表示，除黃男自身違規，工程人員示警作為也並不足夠。

▲台中大里5日發生嚴重自撞車禍，現場執行盆栽綠化工程人員僅在車旁擺放一個交通錐，騎士黃男急煞仍來不及重摔。（圖／記者許權毅翻攝）



至於現場除了三角錐，銀車是否有打雙黃燈示警？警方表示檢視對向路口監視器，因角度問題仍無法確認，目前調閱路過砂石車行車紀錄器，並查看綠化工程人員交維計畫，盡速調查釐清肇事責任。

警消人員到場後發現黃男頭部、頸部受傷，一度無生命跡象，緊急送往大里仁愛醫院搶救後，目前仍在加護病房治療中。

▲黃男違規騎乘在內線，疑似想超越砂石車，卻未注意前方車況自摔。（圖／記者許權毅翻攝）



▲銀車前方則有另台小貨車，現場僅擺放一個交通錐，其餘為警方到場後擺放。（圖／記者許權毅翻攝）

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