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社會 社會焦點 保障人權

嘉義女警買便當「涉偷醬」！店家規定曝光　網友看法兩極

記者陳韻如／綜合報導

嘉義一名吳姓女警遭指控，買便當時「伸手偷東西」，事後偷竊過程曝光，竟是因為買了5個便當拿了8包醬汁，讓民眾看法相當兩極，有人怒批女警「知法犯法」，但也有人力挺，怒斥店家小氣、小題大作。不過，記者透過官方臉書以及實際詢問店家發現，確實每份餐點只附贈一包醬汁，若想要多拿，則需支付10元，而目前吳女是否吃上刑責，警方仍在持續釐清當中。

▲▼ 嘉義女警偷醬案，店家規定曝光 。（圖／翻攝業者臉書）

▲嘉義女警偷醬案，店家規定曝光（紅圈處）。（圖／翻攝業者臉書）

一名員警在「靠北police」指控，布袋分局有名偵查隊女警到朴子分局的轄區買便當，結果與便當店人員吵架，還趁著店員不注意時「伸手進去偷東西」，氣得店家報案，但女警事後卻不願配合調查，更找來民代騷擾，該員警也憤怒PO文，質問女警是否不曉得竊盜是公訴罪（非告訴乃論罪），「然後本案時至今日也未有任何二組及督察科人員介入調查，是否真的有關係就沒關係？」

▲▼ 嘉義女警買便當多拿醬包挨告，引發網友熱議 。（圖／翻攝臉書／靠北police）

▲嘉義女警買便當多拿醬包挨告，引發網友熱議 。（圖／翻攝臉書／靠北police）

記者實際了解該店家發現，店家主打水煮健康餐，在北中南各地皆有連鎖店，而為了增加風味，店家更推出了各式醬汁，包括和風醬、蜂蜜芥末醬等，受到廣大健身族群喜愛，店家也特地在菜單上註明「每份餐點附贈一包醬料」，而致電各連鎖店，業者也均回覆，顧客若要再多拿一包醬汁，則需要花費10元購入。

此事曝光之後，引發網友熱議，不過反應相當兩極。有網友認為，店家在菜單上已明文寫出隨餐只附贈一包醬料，吳女本就應該遵守店家規定，但也有人認為店家太小氣，甚至留言狂酸，「會產生官司的醬料包有多好吃呢？」

對此，吳女所屬的布袋分局局長出面回應，吳女因為誤認醬包為隨餐附贈，而隨手拿了幾包，雙方產生認知上的差異，因而造成誤解，而此事是吳女個人的消費糾紛，分局也將協助完成相關法律程序，並協助達成和解。另外，朴子分局則表示，事發當時吳女只拿了2包醬汁，其母親則拿了6包，而目前店家不願提告，但為求慎重，仍將請示檢察官釐清究竟是刑案還是消費糾紛。

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