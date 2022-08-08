傳陳時中徵時薪600元走路工　柯文哲稱「社會救濟」：有錢要發不行嗎

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

臉書社團日前出現一篇文章，聲稱當民進黨台北市長參選人陳時中後援會的造勢走路工，就可以領到600元時薪，儘管陳時中競辦駁斥，但國民黨台北市議員參選人楊植斗8日公布錄音檔，赴地檢署告發陳時中賄選。面對陳時中走路工爭議，台北市長柯文哲僅說，「人家有錢要發，不行啊？」

柯文哲8日上午出席新創台北白皮書發表暨交流活動，原訂不接受媒體訪問，但會前被問有關陳時中稱北市府失敗主義稍微濃厚，柯文哲先說了一句，「我不會出現在今年台北市長選票上面，有事去問黃珊珊，不要老是問我。」但事後又停下腳步，詢問在場媒體為何陳時中會說失敗主義。

針對陳時中傳出招募時薪600元的拍手走路工，柯文哲認為，「人家有錢要發，不行啊？社會救濟啊！」媒體追問，是否感覺在洗腦？柯文哲表示，這個不會太苛責，本來就有權利聘雇臨時工，「這我倒覺得沒什麼。」

陳時中競辦發言人莊瑞雄8日上午受訪時表示，經過競選總部與各後援會再次查證，沒有任何幹部花錢雇用臨時工、工讀生，至於網路到底誰去發文或找人做事，是否真實存在，競總毫無所悉；陳時中競選後援會成立到現在，光在Line線上招募志工就將近千人，每天煩惱的是要訓練這些志工們，協助競選工作。