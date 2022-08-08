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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中內湖4策略！柯文哲酸「地圖上畫線」　喊話要高公局出來面對

▲▼台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中7日拋出的內湖交通4大策略，被台北市副市長黃珊珊回擊「四體不勤，三寸之舌，兩光金句，一事無成」，使陳時中8日再批北市府失敗主義稍微濃厚。對此，台北市長柯文哲8日表示，4個策略中有3個是高公局管的，「高公局要不要出來說明，這是陳時中個人意見，還是高公局也同意？」

柯文哲8日上午出席新創台北白皮書發表暨交流活動，會前被媒體詢問有關陳時中稱北市府失敗主義稍微濃厚，柯文哲先說了一句，「我不會出現在今年台北市長選票上面，有事去問黃珊珊，不要老是問我。」

但柯文哲說完之後，立刻又詢問媒體「（陳時中）為什麼說失敗主義？什麼意思？」而現場媒體說明陳時中的言論後，柯文哲回應，北市府怎麼會對內科交通沒解方？短中長期都有。

柯文哲表示，陳時中現在除了環狀線、民生汐止線之外，有提出4個交通改善方案，但其中有3項是中央高公局管理，「（蔡英文）小英你都執政6年了，怎麼現在才突然想到要透過高公局解決問題？」至於第4項塔悠路至港墘路地下道，這好歹要做可行性評估，包括調查地質，「什麼都沒有，在地圖上畫個線，不是不可以，但要有科學基礎。」

柯文哲強調，政治的核心在執行力，要有具體方案，「不然基隆輕軌不是說信誓旦旦要完成，那基隆輕軌在哪裡？哼！」

媒體追問，有議員稱柯文哲不與中央溝通？柯文哲指出，台北市交通局定期會與高公局開會，最近一次是在7月28日，北市交通局有去拜訪高公局，高公局當場也沒講這個東西，陳時中現在提出4個解決方法，有3個是高公局的，「高公局要不要出來講一下，這是陳時中的個人意見，還是高公局也同意？」

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