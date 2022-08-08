亞太菁英民調：蔣萬安支持度破3成居冠　陳時中29%緊咬

▲蔣萬安、陳時中。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

中華亞太菁英交流協會今（8日）公布台北市長選舉最新民調，結果顯示，國民黨參選人蔣萬安支持率30.2％最高，民進黨參選人陳時中29%次之，無黨籍的副市長黃珊珊24.9%最低；且有高達4成民眾不滿意台北市長柯文哲對於改善內湖交通的表現，另有5成6民眾不滿意處理大巨蛋的表現。

根據民調結果，對於年底台北市長選舉「投票選民」支持度，蔣萬安30.2％、陳時中29.0％、黃珊珊24.9％，呈現膠著三腳督狀況；若進一步檢示「一定會投」的支持度，陳時中以34.1%微幅領先、蔣萬安29.9％、黃珊珊22.8％；至於當選看好度上，蔣萬安29.4％、陳時中35.7％、黃珊珊13.4％，陳時中略勝一籌。

另對於柯文哲施政滿意度，最新民調顯示，對於近期各陣營高度關注的內湖交通問題，只有27％滿意柯文哲任內改善內湖交通的表現，但有高達40％不滿意；對於柯文哲任內遲遲未能興建完成的大巨蛋，更是有高達56.9％的民眾不滿意柯文哲任內處理大巨蛋的表現，滿意者僅有25.3％。

本次民調訪問係於2022年8月1日至2日進行訪問。此次成功訪問1,026位20歲以上有投票權的台北市民民眾，以台北市住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.06%。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。