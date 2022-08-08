北市議員車輛違停　社子民眾發文怒控「無法檢舉」！警方回應了

記者黃宥寧／台北報導

好大官威？無黨籍台北市議員陳政忠遭陳姓民眾PO文指控，長期將自用休旅車違規停放在士林區延平北路116巷與社正路45巷29弄T字路口，導致社正路巷子出來的車無法右轉，擋風玻璃更放上議員進出議會的通行證，民眾透過社子派出所和110專線舉報，竟回報是「私人地無法檢舉」。對此，警方也做出回應。

▲無黨籍台北市議員陳政忠於社子服務處門口違規停放車輛。（圖／翻攝自Facebook／我是社子人）

陳姓民眾於臉書《我是社子人》以「議員的車就可以違規停車造成民眾不便嗎？」為題發文指出，延平北路116巷與社正路45巷29弄T字路口，長期都有鄰近陳姓議員服務處門口的車，有時是轎車，有時是休旅車停放，造成社正路巷子出來的車無法右轉，透過社子派出所和110專線舉報，竟回報是「私人地無法檢舉」讓他質疑，到底是私人地不能檢舉，還是議員的車不方便開單？

陳姓民眾最後更表示，他就住在社子，每天看到一次就會檢舉一次，每天檢舉完不移車，就會想盡辦法上社群媒體讓大家公審，如果私人地停車會造成交通不便，轄區派出所是否該檢討紅白線劃設之必要性？況且以他個人經驗上判斷那裡已經劃設紅線根本不該停車，更何況是民意代表的車帶頭造成民眾不便。

社子派出所所長洪明煌表示，8月7日上午接獲民眾報案，前往查看發現，服務處議員逢喪事期間，現場經連繫，也請車主將車駛離，因該址屬私人車庫，而車身部分已超過紅線，仍依《道路交通管理處罰條例》第56條規定，警方也開出900元罰單取締。

陳政忠服務處回應表示，陳議員逢母喪，加上快要選舉，是別人故意以放大鏡來看，目前也無違停狀況。