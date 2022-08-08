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國史館稱「中華民國由北京政府繼承」　蔣萬安：荒謬！不能接受　

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國史館在臉書貼出「中華民國已經由北京政府代表、繼承」等言論。國民黨台北市長參選人蔣萬安今（8）日表示，非常荒謬，絕對不能接受，所有國人應堅定捍衛中華民國主權。

台海情勢近日急速升溫，兩岸關係緊張。國史館邀請台灣憲法學會前理事長許慶雄演講，題目為「民主國家與憲法」，而國史館臉書放上部分片段，並貼出部分內容，「『中華民國』是什麼，聯合國與國際社會都認定『中華民國』已經由北京政府代表、繼承，為何台灣各界人士都不知道」、「台灣維持現狀是自己否定是國家，甚至自願成為中國的一部分，只有制定憲法才能使台灣成為國家」相關言論引發譁然。

國史館館長陳儀深則解釋，每週四都會邀請學者來演講，每一位學者都有不同觀點，但這並不能代表國史館的立場和主張。陳儀深說演講當天他也在場，更起身表達不同意見，認為許慶雄把「中華民國」4個字看得太重，殊不知兩蔣時代的中華民國與李登輝總統以後的中華民國其實是「同名異物」。

對此，蔣萬安上午受訪時表示，堅定捍衛中華民國主權，中華民國就是主權獨立的國家，這點不容質疑，他絕對不只捍衛、愛護、守護中華民國，民進黨喊著抗中保台，結果卻拋棄中華民國，這是讓所有國人無法接受的事情。

蔣萬安強調，所有國人都應該表態，這是一個絕對不容退讓的立場，我們堅定捍衛中華民國主權，不過看到民進黨、包括國史館有這樣的言論，非常荒謬，絕對不能接受。

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