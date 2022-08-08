特編預算7.92億！高雄改建365座遊戲場　拚合格率100％

▲高雄市將新增33座中大型遊戲場，並改建365處小型遊戲場。圖為鳳山區五甲國宅公六公園。（圖／高雄市政府）

實習記者李鎮宇／高雄報導

高雄市長陳其邁請示工務局，要求清點全市公園與審核可建造的特色兒童遊戲場，並強調不能有城鄉差距。今年編列了7.92億的預算，期望在年底增加33個特色遊樂場，改造公園內現有的454個兒童遊戲場。市府會遵守最新的衛福部安全規範，目標是明年的遊具合格審查率達100％。

高雄市面積廣闊，全市公園、綠地、遊戲場總計高達825處。高市工務局長楊欽富稱，其中的454處「附屬兒童遊樂場」，去年已完成全面的清查檢驗，但仍有設置的遊戲場未符合安全規範，且數量有365座，並計畫更新並改善園區設施。

依照「兒童遊戲場設施安全管理規範」，為了避免意外發生，公園的兒童遊戲設施需符合標準規定，包含設計、製造、安裝、檢查與維護等，且由主管機管完成審查。此外，於106年1月25日前建造的兒童遊樂設施，須辦理檢驗與改善問題，並在112年1月24日前完成審核。

▲公園內設施須遵守「兒童遊戲場設施安全管理規範」，圖為前鎮區第70期籬仔內公園。（圖／高雄市政府）

高市工務局養工處指出，全市的兒童遊樂場每天都有檢查與維護，以往未曾編列專款來更新設施。今年市府特編了7.92億元的預算，欲新增33個中大型遊戲場，並改建365處未過審核的小型遊樂場，堪稱經費一次使用到位。目前養工處完成了待改善遊具的發包作業，期望合格備查率可達100％。

針對今年設置的33座中大型遊戲場，有許多民眾參與規劃階段的說明會，充分展現出大家的熱情與關注，同時也舉辦了兒童手作工作坊，透過小朋友的實作傾聽他們的聲音。養工處解釋，「此目的在落實兒童表意權，符合聯合國兒童權利公約」。另外，未符合安全規範的365處小型遊樂場，也尋求過各鄰里的意見，希望政府與民間團體合作，打造安全兼具地方特色的遊戲場。

目前已完工的有湖內區公三公園、鳳山區五甲國宅公六公園、前鎮區第70期籬仔內公園，啟用後皆大受好評。養工處更表示，最近將開放大寮運動園區兒童遊戲場，而前鎮區的超大型特色公園則是在10月前啟用。