▲藍營父親節送「54088」狠酸陳其邁，批泡泡市長吹得比做得多。（圖／翻攝高雄市議會直播）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁今（8）日赴高雄市議會進行施政報告，細數2年的施政成績，不過，議會國民黨團質詢時卻反批他是「泡泡市長」，吹得比做得多。藍營在結束質詢後，稱要向陳其邁送上父親節大禮，帶著上頭印著陳其邁頭像以及「54088」標語的看板走向陳其邁，並用泡泡機揶揄他。

▲陳其邁今日赴議會進行施政報告。（圖／翻攝高雄市議會直播）

陳其邁今進行施政報告，他表示，上任2年盡力讓高雄能夠轉型，增加就業機會，而減輕年輕人負擔是最重要的地方。另外，擴大招商、產業轉型、吸引投資，包含台積電設廠等，創造更多優質機會，同時，他也同步加速社宅興建、擴大租金補貼，增加公托幼教供給的數量跟品質， 讓生活能過得更好。他強調，今天施政報告是把2年來的努力跟市民報告，針對做得不好的地方會繼續努力。

▲藍營父親節送「54088」狠酸陳其邁，批泡泡市長吹得比做得多。（圖／翻攝高雄市議會直播）

不過，議會國民黨團在聯合質詢時，反批陳其邁是「泡泡市長」，直言他施政即將滿2年，但從這2年看下來，拚的是對市政的大內宣，要他「邁擱吹泡泡」，吹得比做得還多。在結束質詢後，國民黨團表示要送一份父親節禮物給陳市長，便集結帶著印有54088的看板走向陳其邁，更用泡泡機讓議會滿天泡泡揶揄他。

對於藍營這份父親節大禮，陳其邁受訪時回應，到議會備詢是他的責任，傾聽議員的指教，全力拚市政、改善市民的生活，這是大家所樂意見到的事情。