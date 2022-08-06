城中城案公務單位「查無不法」　藍營批官官相護...高市府回應了

▲高雄鹽埕城中城大樓陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄城中城大樓去年10月14日發生46死43傷火災，一審判處嫌犯黃格格無期徒刑；而相關行政單位則查無不法，檢方也予以簽結。國民黨質疑，檢調忽視官員責任，監察院調查結果出爐遙遙無期，難道中央與地方官官相護。對此，高市府也做出回應。

▲火勢一發不可收拾，一場無情惡火釀46死43傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起造成46死43傷的大火發生在去年10月14日凌晨2點54分，火勢延燒一發不可收拾，大批消防隊員雖然在9分鐘後陸續趕抵現場，大火及濃煙不斷向上竄燒，救災困難，一直到清晨4點39分，火勢才獲得控制，上午7點17分完全撲滅。

高雄地方法院昨(5日)上午一審宣判，依放火罪判處黃格格無期徒刑。外界也關心其他單位的相關責任，對此，檢方分案調查高雄市政府工務局、消防局以及城中城大樓李姓管理員的責任，結果都查無不法，也在5日予以簽結。

▲城中城大火嫌犯黃格格（中）一審遭判處無期徒刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

國民黨今(6日)質疑，高雄發生這麼重大的火災，多局處對此有行政疏失，曾在阿拉夜店大火時要時任台中市長胡志強下台的高雄市長陳其邁，到現在仍一副事不關己，甚至連副市長層級都無人負責，「檢調選擇忽視官員責任，監察院調查結果出爐遙遙無期，難道是中央地方官官相護」。

國民黨質疑，高雄市政府聲稱民國100年「免變辦法」訂定後，就能夠讓商辦變成住宅，但這是高雄市政府自己訂定的行政規則，難道高雄市政府就這樣為自己開脫，把非法行徑合法化，推卸建築管理的責任。

▲城中城大樓拆除後將改建為公園。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

針對城中城判決結果，高雄市政府表示，尊重司法。但也請社會各界應更體諒家屬的心情。不幸事件發生後，市府也積極改善全市相關公安，並協助、關懷住戶們後續生活。