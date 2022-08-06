城中城大火案高市官員全脫身　藍營怒批：官官相護怎麼會有事？

▲高雄城中城大火釀46死。（資料照／記者陳宏瑞翻攝）

實習記者李密／台北報導

高雄城中城大樓去年10月14日發生46死43傷火災，震撼全台。高雄地方法院昨（5）日上午一審宣判，縱火兇手黃格格遭判無期徒刑，褫奪公權終身。高雄地檢署則認為高市工務局、消防局的公務人員查無不法，無須對本案負刑責。對此，國民黨6日表示，高市多局處對此有行政疏失，檢調卻選擇忽視官員責任，質疑民進黨上到司法、監察，下到高雄市政府，通通都是自己人，「官官相護怎麼會有事？」

▲城中城大火罹難者家屬。（資料照／記者陳宏瑞攝）



國民黨指出，高市多局處對城中城慘案有行政疏失，檢調卻選擇忽視官員責任，監察院調查結果出爐也遙遙無期。國民黨批評，曾在阿拉夜店大火時嗆時任台中市長胡志強下台的高雄市長陳其邁現在卻事不關己，甚至連副市長層級都無人負責。

國民黨表示，「城中城」是在民國91年商業設施全面廢棄後才停止申報公安，高雄市政府聲稱民國100年「免變辦法」訂定後，就能夠讓商辦變成住宅，但這是高雄市政府自己訂定的行政規則。國民黨怒轟，難道高雄市政府就這樣為自己開脫，把非法行徑合法化，推卸建築管理的責任？痛批高市「這難道不正彰顯出行政怠惰與官僚作風？」

國民黨強調，「城中城」大火發生後，陳其邁便雷厲風行查察公安，不就證明慘案是因高雄市政府的懈怠才導致公安死角的產生。何況在公安申報部分，當初高市府已列管高強度的商業類建築物8800多件，惟因人力有限，才導致住宅類僅要求強制申報16層以上住宅，致使城中城大樓不在列管範圍。

國民黨質疑，督導工務部門的林欽榮副市長擔任調查小組召集人所調查出的「城中城行政調查報告」，各方雖不滿意，但仍直指高雄市政府消防局與工務局有行政疏失，如今檢調竟全面查無不法簽結。

國民黨點名立委陳明文曾在高鐵遺失300萬現金，檢調並未追查金流去向，直接查無不法簽結。此外，立委補選時，民進黨團幹事長劉世芳更曾提過「政治偵辦是針對顏家的啊」，怒批「難道檢調已成為綠營打手？」

國民黨認為，「城中城」大火時自請調查的監察院，迄今調查結果無消無息，怒批綠營「上到司法、監察，下到高雄市政府，通通都是自己人，官官相護怎麼會有事？」