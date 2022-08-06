「政績是大家的」　林佳龍暗批侯友宜：不要怕分享講到別人也有貢獻

▲林佳龍參觀88節健康市集。（圖／民進黨新北市黨部提供，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

新北市長侯友宜連日來因為捷運汐東線、淡北道路等交通建設跟行政院長蘇貞昌槓上。對此，民進黨新北市長參選人林佳龍6日受訪回應，要有做事才有辦法去視察或是宣布，以前種下的種子現在開花結果，「政績需要分享的，不要怕講到別人也有貢獻。」

林佳龍今天下午參觀「88節健康市集」，媒體詢問，蘇貞昌昨天在新北宣布捷運汐東線，今又視察淡水河北側沿河平面道路工程規劃情形，都在新北，被侯陣營質疑是幫忙造勢。林佳龍回應，「要有做事才有辦法去視察或是宣布」，事實上蘇貞昌以前是台北縣長，對過去在交通部長任內推動的政策很支持，「以前種下的種子現在開花結果」，來宣布也支持地方建設，歡迎都還不及，希望他常來。

林佳龍指出，確實新北交通建設十之八九都是中央支持，特別是前瞻基礎建設，「怎麼這麼多建設都是跟我有關？可以看到前後幾個過去侯市長引以為傲的政績，也感謝他有參與，但背後很重要是行政院，特別是交通部的支持」，例如林口交流道南出北入閘道增設、汐東線解決基隆和雙北包括汐止、南港和內湖的交通，今天又到淡北道路。

林佳龍指出，淡北道路原先雙北吵來吵去，台北北投里長還聯名反對，就是沒做好地方溝通，他當交通部長時出面將淡北道路通過環評，並將可行性研究進一步規劃，全面解決進出淡水跟大台北地區的交通，增建關渡新橋，未來淡水可以透過關渡新橋聯結八里、103道路、銜接64號高架道路，產生分流。

林佳龍說，地方政府努力去爭取預算，也要加強執行力；政績是需要分享的，不要去怕說講到別人也有貢獻，政治是一時的，「不能夠因為我過去沒有要參選新北市長，當交通部長的時候很感謝我，現在我因為是競爭者，就都絕口不提，甚至還說『這跟林佳龍有什麼關係』，其實白紙黑字還有大家走過的路，我們回頭看，越多人來參與地方的建設，就像是大家的共同成果。」