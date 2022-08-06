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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誰該負責？「彰化升格無望」隔空交火　藍綠要對方給交代

記者唐詠絮／彰化報導

彰化選戰提前開打！九合一大選還有3個多月，昨日民進黨縣長參選人黃秀芳砲轟彰化人口跌落125萬人，證實王惠美「口號治縣」失敗，王反擊黃秀芳應給縣民交代，今天黃再度反擊王惠美「不會駛船嫌溪彎」，要她對「彰化縣政建設遲緩」和「人口跌破升格門檻」給個交代，雙方為了「升七都無望」，隔空交鋒。

▲彰化縣升格夢碎藍綠要對方給交代。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣升格夢碎。（資料圖／彰化縣政府提供）

昨日上午黃秀芳接受資深媒體人周玉蔻廣播節目專訪時痛批，過去四年彰化發展停頓，人口也跌破125萬，升格夢碎，相信縣民已經看清縣長王惠美「口號治縣」的真相，對此，縣府反擊升格是彰化人的願望，民進黨以人口數未達125萬人否決，卻可以為不足人口數的竹竹併量身修法，黃委員是不是應向彰化縣民給個交代。

▲彰化縣升格夢碎藍綠要對方給交代。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲彰化升格夢碎黃秀芳要王惠美給縣民交代。（圖／黃秀芳競選總部提供）

黃秀芳嚴正聲明，她和陳素月、陳秀寶委員為了爭取彰化縣升格為第七都，不僅分別在立法院召開記者會也對行政院提出質詢，力促行政院同意讓彰化縣單獨升格，身為彰化縣的立法委員，黃秀芳和陳素月、陳秀寶都與負責提案的縣府及全體彰化縣民站在同一陣線，做縣府的民意後盾。

黃秀芳提醒王惠美，彰化縣第一次沒能升格是在2009年國民黨「中央、地方一條龍」執政任內，被馬英九政府退件！王惠美身為國民黨籍縣長，應該代表國民黨給個交代！

黃秀芳指出，彰化縣第二次沒有升格，跟新竹縣市有沒有合併無關，而是因為王縣長沒有為彰化縣營造出可以跟新竹縣市科學園區比美的產業特色，不要為自己的失政找藉口。

▲彰化縣升格夢碎藍綠要對方給交代。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣升格夢碎藍綠要對方給交代。（資料圖／彰化縣政府提供）

黃秀芳嘆息表示，王惠美不檢討自己四年時間沒有做出彰化縣獨具特色的縣政建設，反而把未能升格怪罪為新竹縣市未能合併的陪葬品，更歸因於疫情關係才使人口遷出，完全漠視彰化縣人口數正式跌破125萬升格人數門檻，真相是「出生人口低於死亡人口」和「不少縣民跑到外縣市謀職」，才導致人口嚴重流失，最後跌破125萬人，徹底粉碎了縣民的希望！請王惠美不要再睜眼說瞎話。

黃秀芳指出，事實已經證明王惠美縣長對於如何鼓勵生育、吸引投資、創新產業、提振經濟，缺乏有效手段，績效不彰，縣府所祭出的設籍禮金變成空包彈，「對內，沒有辦法留人不遷出；對外，沒有辦法吸引人遷入」，最後導致升格優勢消失，125萬人升格基本條件徹底粉碎。

黃秀芳奉勸王惠美縣長，不要「不會駛船嫌溪彎」，縣政做不好就不要勉強再選，下一屆縣長換一個有創新力、規畫力、行動力的黃秀芳來做，才能為彰化縣走出新希望。

▲彰化縣升格夢碎藍綠要對方給交代。（資料圖／彰化縣政府提供）

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