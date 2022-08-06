桃園+2162！　市府籲請長者兒童儘速完整接種疫苗

▲桃園市今天新增2,162例本土個案，市府衛生局長王文彥指出，防範下一波疫情，籲請長者與兒童盡快完成疫苗接種。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心今（6）日公布，桃園市新增2,162例本土確診個案，市府衛生局長王文彥指出，相較於昨（5）日的2,280例，約下降5.18%；此外，提升疫苗接種覆蓋率是預防下一波疫情重要措施，長者與兒童室染一高風險族群，應儘快接種完整疫苗，衛生局將規劃接種疫苗便民措施，以提升桃園市疫苗覆蓋率，確保自身與親友健康。

王文彥今天表示，桃園市今天新增2,162例本土確診個案，其中65歲以上個案占7.40 %、18歲以下個案占25.64%；另全國今日新增1萬9,753例，相較於昨（5）日的2萬1,577例，下降約8.45 %，整體疫情持平緩降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市衛生局長王文彥呼籲，長者與兒童是染疫高風險族群，應盡快完成疫苗接種。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

王文彥說，昨天全市開設26處社區接種站，總計接種5,200劑，其中莫德納共4,435劑、高端共765劑，接種第2次追加劑（俗稱第4劑）計4,163劑，占80.06 %。國際間BA.5帶來的疫情仍在發展，應儘快提升疫苗接種覆蓋率是預防下一波新冠疫情重要措施，尤其是長者與兒童是染疫高風險族群，籲請儘快前往合約院所完整接種疫苗，衛生局將規劃接種疫苗的便民措施，提升桃園市疫苗覆蓋率，保護自身及親友健康。

王文彥強調，目前桃園市居家照護在案數共1萬6,197人，照護案件累計53萬4,169人，已完成53萬2,170人，累計完成率約99.6 %。截至8月5日為止，桃園市專責ICU開設42床、收治24人、空床數18床；專責病房438床，收治161人，空床數277床，收治比率約36.8 %，顯示醫療能量還很充裕。

【更多新聞】

►男拒檢使「玩命關頭」大迴轉逃逸 3警車包抄壓制...起出彩虹菸

►張善政公布「靚桃園」青見發言團 邱奕勝姪子、羅智強發言人入列

►遭批親中張善政斥綠營「智商低」 鄭文燦林智堅：別貶低別人