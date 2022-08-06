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男找傳播妹開趴「嫌態度差拒付錢」　11煞圍殺釀肚破腸流送命

▲新北市李姓男子去年7月間與陳姓友人到中壢區某摩鐵開趴作樂，找來傳播妹嫌態度差拒絕付錢，邱姓馬伕率眾圍毆砍殺，導致李肚破腸流送醫後仍不治，事後被警方移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲新北市李姓男子去年7月間與陳姓友人到中壢區某摩鐵開趴作樂，找來傳播妹嫌態度差拒絕付錢，邱姓馬伕率眾圍毆砍殺，導致李肚破腸流送醫後仍不治，事後被警方移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市李姓、陳姓與羅姓男子等人，去年7月間到中壢區某摩鐵開趴還找來傳播妹助興，李等嫌棄對方服務態度不佳，想討回已支付7000元服務費，但遭傳播妹拒絕，陳男等人揮刀恐嚇，傳播妹丟下7千元後逃離。邱姓馬伕獲悉後撂來10人分持刀棍助陣，將李男等3人圍毆猛砍，其中李男被砍到肚破腸流慘死。桃園地院審理後依殺人罪判處邱男有期徒刑15年，共同傷害罪6月徒刑，其餘同夥則依共同傷害罪判處拘役80天至1年不等徒刑，還可上訴。

檢警調查，去年7月9日晚間，陳姓與羅姓男子相約到桃園市中壢區某摩鐵施用笑氣，透過通訊軟體找來傳播妹助興，傳播妹到場後先收取7000元服務費，後來陳藉口服務太差，要求傳播妹退錢遭拒，竟持西瓜刀與短刀恐嚇傳播妹，小姐急忙丟下錢後奪門逃離，事後向邱姓馬伕訴苦，陳男後來又找來年僅19歲李姓男子同歡。

邱姓馬伕獲悉傳播妹險遭砍殺，連7000元服務費都被拿走，一口氣吞不下，立即電請李姓傳播業者共計11人，分乘4輛車直搗摩鐵房間，11人分持棍棒、木刀、西瓜刀圍毆陳、羅、李等3人，雙方一陣互砍，其中李男持刀砍傷邱男同夥，邱男則持西瓜刀向李等人猛砍，李男手臂與腹部遭邱猛砍多刀重傷，造成李肚破腸流，一行人見狀後停手離去，李男同夥的陳與羅2男也慘遭痛毆。事後，李男捧著外露腸子等待救護車，經救護人員送醫急救，但仍於3天後宣告死亡，中壢警方陸續循線逮捕邱男等11人到案。

▲新北市李姓男子慘遭邱男持西瓜刀砍傷，事後肚破腸流被送醫急救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲新北市李姓男子慘遭邱男持西瓜刀砍傷，事後肚破腸流被送醫急救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院審理時，邱男坦承案發時前往摩鐵，向陳姓男子等人索討傳播服務費用，卻與李姓被害人爆發衝突，因而持刀揮砍李之事實，但矢口否認有何殺人、傷害之犯行；其辯護人則以，被告係為保護同案李姓同夥出於正當防衛、緊急避難之目的而出手壓制被害人，並無傷害及殺人主觀犯意云云，否認有殺人意圖；地院合議庭從涉案人說詞、現場監視器等證物，認為邱男等人說詞不足採信。

法官審酌，邱男僅因索討費用，無視李姓被害人遇害時僅19歲，正值青春年華，因偶然捲入糾紛，慘遭殘忍殺害，造成家屬永難弭平傷痛；邱男等人犯後未坦然面對刑責，還將責任推諉給被害人，涉案11人至今未與被害人家屬達成和解，法官審結依殺人罪判處邱男15年徒刑，共同傷害罪部分6月徒刑，如易科罰金以每日1千元折算1日。另9人則依共同傷害罪判處拘役80天到1年不等有期徒刑，另同案2人1人另行審結、1人仍通緝中，本案還可上訴。

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