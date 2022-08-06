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川普再嗆裴洛西：她到底去台灣幹嘛？　直酸「給了中國好藉口」

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普在造勢活動上狠嗆裴洛西。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普和眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）向來就是死對頭，他5日在造勢活動上再次狠酸裴洛西到底來台灣做什麼，甚至認為裴洛西給了中國行動的好藉口。

川普（Donald Trump）5日在威斯康辛州的造勢晚會上再次提到裴洛西，「我們接下來說說瘋子裴洛西，到底在搞什麼鬼，她到底在台灣做什麼？她簡直就是中國的美夢，她給了他們（中國）好藉口，他們一直在尋找這個藉口。」

事實上，在剛傳出裴洛西可能訪台的消息時，川普就曾在個人社群網站上發文痛批，裴洛西不應該牽扯中國問題，「她只會讓事情變得更糟，她接觸的一切都會變得混亂、顛倒。」

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