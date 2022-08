川普再嗆裴洛西：她到底去台灣幹嘛？　直酸「給了中國好藉口」

▲川普在造勢活動上狠嗆裴洛西。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國前總統川普和眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)向來就是死對頭,他5日在造勢活動上再次狠酸裴洛西到底來台灣做什麼,甚至認為裴洛西給了中國行動的好藉口。

TRUMP ON PELOSI: “What was she doing in Taiwan? She was China’s dream. She gave them an excuse.” pic.twitter.com/YX3uMFOYlG