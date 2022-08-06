全家被制裁！　裴洛西16歲金孫狠酸：北京要刪我TikTok帳號嗎？

▲保羅佛斯（前排右）13歲時和弟弟湯馬斯（前排左）跟著裴洛西出席活動。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中國大陸外交部5日宣布，對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及其直系親屬祭出制裁，作為裴洛西訪台的反制措施。不過，北京當局並未說明將採取何種制裁，港媒向裴洛西的孫子保羅佛斯詢問時，他則反酸回覆，「他們要幹嘛？刪除我的TikTok（帳號）嗎？」

香港《南華早報》記者詢問裴洛西16歲的孫子保羅佛斯（Paul Vos），對於被中國制裁的感受如何時，他以電子郵件回覆表示，「我該被嚇到嗎？他們要幹嘛？刪除我的TikTok（帳號）？在此鄭重聲明，我根本沒用TikTok！」

中國大陸外交部5日宣布，由於裴洛西不顧中方關切執意訪台，嚴重踐踏一個中國原則，因此根據中華人民共和國有關法律，對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施。不過，北京並未詳細說明詳細制裁細節，也讓許多網友在推特狠酸，「裴洛西慘了，以後不能去中國度假了」、「看來中國也沒有很在意嘛」、「制裁什麼也不說清楚」。

2006年出生的保羅佛斯是裴洛西小女兒亞歷珊卓（Alexandra Pelosi）的長子，他還有一名弟弟湯馬斯（Thomas），兩人過去常一起跟著裴洛西出席活動。現年51歲的亞歷珊卓是一名記者和紀錄片製片，其夫婿米歇爾（Michiel Vos）同樣是一名記者。

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