中國軍演「台股竟漲300點」　他再揭1矛盾：台灣真是個神奇的地方

▲中國人民解放軍東部戰區（PLA）地面部隊向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

記者蔡佩珈／台北報導

中國解放軍4日起在台灣周邊海域進行軍事演習，首日就有飛彈飛越台灣上空，由於國防部未在第一時間公布相關消息，引發外界質疑。中廣董事長趙少康6日透過臉書發文諷刺，近期漢光演習沒有飛彈打來，空襲警報大作，日前4顆東風飛彈從台北上空飛過，國防部卻不吭不響，簡直是「平時如戰時、戰時如平時」。

趙少康表示，之前全世界都說台海快開戰，台灣卻老神在在，不以為意。如今解放軍包圍台灣實彈演習，全世界都以為解放軍要打過來，甚至有外國公司要撤離員工，台灣依舊歌舞昇平，無動無感。

趙少康指出，日前4顆東風飛彈從台北上空飛過，國防部不吭不響，最近漢光演習，沒有飛彈打來卻空襲警報大作，等到真的飛彈打過來了，反而裝作沒事，簡直是「平時如戰時、戰時如平時」。

趙少康表示，南部海釣船被搶租一空，因為太多人要搭船出海看解放軍的軍艦，他們說1996年沒有拍到，這次一定要拍到。然而，全世界遇到這種狀況，股市一定崩盤，僅台灣不但沒跌，昨日反而大漲300多點。

趙少康表示，當全世界都在為台灣擔憂時，台灣反而很淡定認為，「反正不會打，你們緊張什麼？而且就算真打了，我們又能怎樣？」

趙少康提到，有朋友在實彈演習第2天請客，17人大吃大喝到10點多，自己今日中午則和家人在新光三越夜上海午餐，餐廳滿滿客人沒有虛席，只見高談闊論、大塊朵頤，沒有人在討論演習。華盛頓會感到奇怪，北京一定更不解，台灣人到底是怎麼了？