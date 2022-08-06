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大陸 大陸焦點 特派現場

陸學者稱近期反制不算經濟制裁　暗示ECFA可能「失去繼續的意義」

白帶魚（圖／CFP）

▲大陸禁止台灣白帶魚進口。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

針對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國大陸祭出了一系列經濟制裁措施，包含禁止出口天然砂，以及禁止進口白帶魚、柑橘類水果等。不過，廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅卻認為這還算不上真正的經濟制裁，他認為，「如果真的要『制裁』，那就要大幅度減停來自台灣的進口。」

唐永紅接受《觀察者網》採訪時表示，大陸方面的有關行動，只是正常處理兩岸經貿活動中出現的問題，並非經濟制裁，「如果真的要『制裁』，那就要大幅度減停自台灣的進口，『打痛』它；目前出台的這些措施，既不是制裁，對台灣經貿的影響也非常有限。」

▼廈大台灣研究中心副主任唐永紅。（圖／記者任以芳攝）

▲▼廈大台灣研究中心副主任唐永紅 。（圖／記者任以芳攝）

對於大陸有沒有可能持續出招，甚至終止ECFA（兩岸經濟合作框架協議），唐永紅指出，ECFA是在「九二共識」的基礎上簽訂的，如果民進黨當局否認「九二共識」，大搞「台獨」分裂活動，勾連外部反華勢力阻礙大陸的發展，體現了對台讓利的ECFA「早期收穫清單」，也就失去了繼續運作下去的正面意義。

唐永紅強調，「本來有利於台灣民生經濟發展的兩岸經貿交流，不僅未能起到反獨促統的作用，客觀上反而不利於反獨促統。」

另外，大陸對台灣祭出多重制裁措施後，台灣也有聲音認為應該禁賣大陸晶片反制。對此，唐永紅認為，從生產能力來說，90%的產品並不是必須要從台灣進口，有些產品也可以找到第三方來替代，「只有大約10%的產品，例如高端晶片，是目前大陸無法生產，需要從台灣進口的。」

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