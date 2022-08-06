人妻「摺疊式」激戰　嗨到頂點險慘死！主動脈啪一下竟爆裂

▲美國一名人妻在性高潮時主動脈剝離，差點喪命。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

美國密西西比州一名人妻與丈夫做愛，性高潮之際，胸口卻突然感覺到「啪一下」，並且伴隨劇烈刺痛，還有一陣灼熱感蔓延至背部，因此隨即送往急診室，竟被診斷出主動脈剝離，若未治療恐有生命危險。她在問診時透露，性高潮當下的姿勢為雙腿摺疊起來、緊貼胸口。此案例已刊登至《美國期刊案例報告》（American Journal Case Report）。

除了上述症狀，45歲人妻也感覺到噁心及呼吸急促，她送醫時血壓高達220/140mmHg，而根據美國疾病管制與預防中心（CDC）資料，40多歲健康女性平均值應為120/80mmHg左右。

醫師研判，患者發生主動脈壁內血腫，進一步導致主動脈剝離，這是一種急性主動脈綜合症（AAS），通常為高血壓引起，嚴重可能危及生命，更有40%患者立即死亡。

人妻有高血壓病史，也坦承自己是17年老菸槍，目前每天抽6-7根菸。幸運的是，她不必接受手術，僅靠嗎啡及芬太尼紓緩疼痛，並且使用相關藥物，就讓血壓穩定下來，經歷3天治療後順利出院。

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