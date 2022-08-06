台海局勢升溫　美媒曝：共軍高層不回應美方多通電話

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國政治新聞網Politico根據3名知情人士披露，在台海局勢因北京報復美國眾議院議長裴洛西訪台而升溫之際，中國軍事高層官員本週沒回應美方對等官員多次來電。

報導指出，北京對美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）搞失聯，時值共軍持續發射飛彈與部署機艦，在台灣周邊進行空前軍演。美方官員與專家認為，中方沉默以對是短視又魯莽之舉，為已然緊張的局勢增加升溫風險。

前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）說：「如果（中國軍方）更強勢、更頻繁地接近美軍，我們將更需要這些機制來確保安全運作環境。」

美國國防部新聞秘書布萊希爾（Todd Breasseale）在回覆Politico的電郵裡說：「部長（奧斯汀）一再強調與中國國防高層完全打開溝通管道的重要性，確保我們能避免任何誤判，這點始終未變。」

中方除在2日晚間宣布從4日到7日在台灣周邊軍演，5日又宣布8項反制美方措施，切斷美中在軍事、氣候等領域溝通管道與合作，但未講明這是否適用於奧斯汀和密利這樣的層級；美方表示他們仍對雙方高層間的溝通保持開放態度。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）說，中方聲明「並未完全排除我軍高層談話的機會」，但會升高事故風險。

他今天說：「這些溝通管道實際上對於幫助降低誤判和誤解的風險非常重要。在有限區域裡這麼多軍事硬體在運作，讓溝通管道暢通是好事，尤其是現在。」

►全家被制裁！ 裴洛西16歲金孫狠酸：北京要刪我TikTok帳號嗎？

►中國暫停氣候合作 美特使：懲罰到開發中國家

►裴洛西真正成就「世界看見中國對台威脅」 CNN揭共軍演習3目的