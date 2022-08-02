裴洛西根本「美國喬王」連川普都怕她　7億募款戰力值就是任性！

記者林彥臣／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行訪問台灣的訊息越來越明確，也讓台灣人熱議，這位過去有點陌生的美國總統「第二順位繼承人」，在這次決定亞洲行時也不難發現，裴洛西的作風任性又霸道，而她任性的底氣，都來自於過去累積的7億美元（約新台幣210億）募款戰力，讓她在國會裡「喊水會結凍」堪稱是「美國喬王」。

Some footage from the CNN archive of Pelosi unfurling a pro-democracy banner in Tiananmen Square in 1991 (alongside Reps. Ben Jones and John Miller) before Chinese officials interrupt pic.twitter.com/fmbSNry3bX — Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) July 29, 2022

裴洛西自1960年代投入政壇以來，就一直以關注中國人權議題見稱，是美國其中一位對華強硬派的政治人物，甚至多次在國際媒體前做出「洗臉」中國的行為。

裴洛西除了不但對中國強硬，在國內也一樣任性，2019年川普堅持要求國會核准57億美元的築牆費用，國會不肯編入預算，川普也以拒絕簽署預算案反制，導致美國政府陷入停擺35天，最後也是川普先投降放棄築牆費用。

▲裴洛西在2020年時，當場撕了川普的國情咨文。（圖／達志影像／美聯社）



2020年川普發表年度國情咨文（State of the Union），演講前川普忽略裴洛西釋出善意、想要握手的動作，在演講結束後，裴洛西當場撕掉國情咨文。

事後被問到是不是沒握手，所以才想撕國情咨文，裴洛西卻表示，「誰在乎啊？」

▲裴洛西堪稱是「美國喬王」在國會裡「喊水會結凍」。（圖／達志影像／美聯社）



財經專家黃世聰在新聞節目《關鍵時刻》上表示，裴洛西堪稱是「美國喬王」，她在民主黨的20年募款7億美元，募款所得都分發給各地眾議員去選舉，她又是加州人，有許多矽谷科技業人脈，這也就是為什麼她在眾議院裡面「喊水會結凍」。



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