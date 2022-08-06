全球近半航運必經　彭博點出「台海」重要性：輕微中斷影響全球

▲解放軍演習影響航運，對供應鏈帶來壓力。（圖／港務公司提供）

記者吳美依／綜合報導

《彭博社》報導，美中在台灣問題上的對峙，突顯出「全球最繁忙航線之一」的台灣海峽風險日益增大。內文引述今年前7個月航運數據指出，全球48％貨櫃船隊，以及88%最大噸位船隻必經台灣海峽，「即使只是輕微中斷，也可能影響（全球）供應鏈」。

報導指出，台灣海峽是全球主要航道之一，從中國、日本、南韓及台灣出發的船隻，載運亞洲生產中心的大量商品，送至歐美中東等地市場，穩定供應服飾、家電、手機及半導體等產品。

新冠疫情爆發後，全球供應鏈持續遭受衝擊，今年努力從中國疫情封鎖及烏俄戰爭的影響中恢復，而俄國封鎖烏克蘭黑海港口，嚴重影響全球糧食，已經突顯地區衝突波及全球、推高物價的可能性。尤其考慮到通過台灣海峽的船隻數量，任何針對台灣、影響台海的行動，都將對全球船運形成又一次重大打擊。

雖然船隻可以繞道，從菲律賓海及台灣東部海域通過，也只會增加幾日航程，但颱風及熱帶氣旋可能導致旅行變得非常危險且困難重重。

▲解放軍東部戰區地面部隊向台海進行遠程實彈演習。（圖／路透）

《彭博社》寫道，台灣一直是美中關係引爆點，緊張局勢又因美眾院議長裴洛西訪台而進一步加劇。即使雙方設法避免1996年台海危機重演，但國際社會是否能夠阻止北京在台海採取類似軍事行動，這樣的信心已經被烏俄戰爭削弱。

儘管美國及盟友主張，台灣海峽大部分都是國際水域，他們也經常派遣海軍軍艦通過，實踐航行自由。但是，中國官員近期與美方開會時，反覆強調台海並非國際水域，美國陸軍上將、參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）也曾向國會表示，中國國家主席習近平尋求於2027年以前奪取台灣。

美國擔憂，北京可能利用日益成長的海軍實力，限制全球貿易航道。不過，中國作為全球最大出口國，若採取任何軍事行動，阻斷與全球的商業聯繫，也將損失慘重。中國外交部6月對此反駁，並且宣稱北京「積極維護國際航道的安全及暢通」。

美國太平洋司令部聯合情報中心前作戰主任舒斯特（Carl Schuster）表示，「封鎖整個海峽非常困難，也有可能引發對抗局面，最終對中國不利。若真的採取一次行動，將能夠做出非常重要，且具政治軍事象徵意義的表態，但我不認為習近平這麼有信心，認為這個（美國）政府什麼都不會做。」

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