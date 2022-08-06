王浩宇：柯志恩、陳以信被中共列為「台獨頑固份子」

▲王浩宇表示，國民黨高雄市長候選人柯志恩被列為「台獨頑固份子」。（圖／記者賴文萱攝）

記者柯沛辰／綜合報導

大陸國台辦3日宣布制裁機構名單，點名台灣4家企業，原因是這些企業曾捐錢給「台獨頑固份子」關聯機構「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會」。根據台灣民主基金會官網，國民黨籍的高雄市長參選人柯志恩、立委陳以信皆是董監事。對此，桃園市前議員王浩宇直接定調，「陳以信、柯志恩被列台獨頑固份子。」

馬曉光表示，「台獨頑固分子」關聯機構「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會」打著「民主」和「合作發展」的幌子，在國際上大肆從事「台獨」分裂活動，極力拉攏貼著外部反華勢力，攻擊抹黑大陸，以金錢等為誘餌拓展台所謂「國際空間」，企圖破壞國際社會「一個中國」格局。

馬曉光指出，大陸方面決定對上述基金會採取懲戒措施，禁止其與大陸組織、企業、個人合作，依法懲治為2個基金會提供資助或服務的組織、企業、個人，以及採取其他必要措施，包括捐款的宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技等企業，禁止大陸組織、企業、個人與之進行任何交易、合作，也禁止有關企業負責人入境。

事實上，台灣民主基金會、國際合作發展基金會皆是中華民國外交部設立的公設財團法人，旨在國際宣揚中華民國的民主成就，無黨派之分。依據台灣民主基金會章程，董事席次必須有一半以上的政黨代表，其中柯志恩、陳以信2018年至今都作為國民黨推薦代表，在會中擔任董監事。

▲國民黨立委陳以信。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，桃園市前議員王浩宇5日晚間直接在臉書定調，「中共宣布，國民黨立委陳以信、柯志恩，列台獨頑固份子」。

許多網友紛紛留言，「現在是被裴姨氣瘋了嗎」、「這是在稀釋台獨的概念嗎」、「門檻太低了吧？！」、「居然『被』台獨了」、「應該是跪的不夠優雅」、「擺明在助選」、「中共終於掌握台灣選票的流量密碼」、「這是反操作吧！」但也有人批評王浩宇「又在斷章取義」。

▲王浩宇表示，柯志恩、陳以信被中共列為「台獨頑固份子」。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

對此，柯志恩回應，她不是台獨頑固份子，而是「民主頑固份子」，呼籲中國大陸不必過度解讀。

國民黨文傳會副主委林家興也回應，國民黨很榮幸能對在國際間發揚中華民國的民主成就盡心力，黨內兩岸政策也都延續過去黨章、黨綱規範，反對台獨，在維護民主自由、區域和平的前提上，不會放棄與對岸「有原則的交流」，但中華民國主張民主自由制度、保障言論自由，大陸當局的法律與懲戒措施不應及於中華民國自由地區，呼籲大陸當局立即停止傷害兩岸關係的不當行徑。

▼柯志恩日前在臉書表示，在黨部辦公室研讀資料時，燈突然就不亮了，電腦也開不了。（圖／翻攝自臉書粉專／柯志恩）